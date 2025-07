Donald Trump közzétette a Martin Luther King meggyilkolásával kapcsolatos FBI-aktákat

Több mint 240 ezer oldalnyi, Martin Luther King Jr. meggyilkolásához kapcsolódó iratot hozott nyilvánosságra hétfőn az amerikai igazságügyi minisztérium – jelentette a National Archives, az Egyesült Államok nemzeti levéltára. A dokumentumok túlnyomó többsége az FBI-tól származik, amely évtizedeken át figyelte és célkeresztben tartotta a polgárjogi mozgalom Nobel-békedíjas vezetőjét. A levéltár jelezte: a mostani publikálás csak az első lépés, további iratok közzététele is várható.

Martin Luther Kinget 1968. április 4-én lőtték le Memphisben, Tennessee államban. A gyilkosság megrázta az Egyesült Államokat, amely abban az évben már így is számos társadalmi és politikai megrázkódtatást szenvedett el – köztük faji zavargásokat, vietnami háború elleni tömegtüntetéseket, valamint Robert F. Kennedy szenátor meggyilkolását.

King – aki eredetileg a faji egyenlőség békés eszközökkel való eléréséért küzdött – halála előtt egyre inkább gazdasági és társadalmi igazságossági kérdésekre, valamint a háborúellenes mozgalomra is fókuszált – írja a Reuters.

Az újonnan nyilvánosságra hozott dokumentumok jelentős része az FBI munkáját tükrözi, amely a hidegháború idején a polgárjogi vezetőt kommunista kapcsolatokkal gyanúsította – alaptalanul.

A szervezet titokban leonját, megfigyelte őt és munkatársait, valamint dezinformációs kampányokat indított ellene. Az FBI az utóbbi években elismerte, hogy ezek a módszerek „túlkapások” és „a hatalommal való visszaélés” példái voltak a szervezet történetében.

Martin Luther King gyermekei – Martin Luther King III és Bernice King – nyilatkozatban reagáltak az iratok közzétételére. Arra kérték a nyilvánosságot, hogy „empátiával, visszafogottsággal és a család fájdalmának tiszteletben tartásával” közelítsenek az anyagokhoz, és elutasították azok politikai célú felhasználását.

„Apánk életében brutális, invazív és erkölcsileg felháborító megfigyelési kampány célpontja volt, amelyet J. Edgar Hoover, az FBI akkori igazgatója irányított”

– fogalmaztak.

A gyilkosságot James Earl Ray, egy rasszista nézeteket valló férfi vállalta magára, ám később visszavonta vallomását. 1998-ban halt meg a börtönben. A King család viszont már 1999-ben pert indított, amelyben a bíróság arra a következtetésre jutott: Martin Luther King halála összeesküvés eredménye volt, amelyben az állami szerveknek is szerepük lehetett.

A család szerint a tárgyalás végén az esküdtszék egyhangúlag kimondta, hogy nem Ray húzta meg a ravaszt, hanem „ismeretlen tettesek” – köztük egykori rendőrök és kormányzati szereplők – álltak a háttérben.

„Ez a döntés megerősítette azt a meggyőződésünket, amelyet már régóta vallunk”

– írták.

Donald Trump még elnökválasztási kampánya során ígéretet tett arra, hogy nagyobb átláthatóságot biztosít az amerikai történelem sötét fejezeteiben. Korábban már közzétettek dokumentumokat John F. Kennedy és Robert F. Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban is, most pedig Martin Luther King esetének részletei is nyilvánosságra kerültek.

A közzétett dokumentumok teljes terjedelemben elérhetők az amerikai Nemzeti Levéltár honlapján.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök és Mike Pence korábbi amerikai alelnök meglátogatja a Martin Luther King Jr. Emlékművet Washington DC-ben (Fotó: Mandel Ngan/AFP)