Alighogy megnyitott, már ki is tiltották a külföldi turistákat Észak-Korea új tengerparti üdülőhelyéről

Hiába nyitotta meg korábban a külföldi turisták előtt is kapuit Észak-Korea turizmusa, mégis úgy tűnik, egyelőre nem látogathatják azt a legújabb üdülőhelyet, amelyről korábban az orosz külügyminiszter is elmondta a véleményét.

A korábbi kommunikációval ellentétben mégsem fogad külföldi turistákat Észak-Korea újonnan megnyitott tengerparti üdülőhelye, a Vonszan-Kalma Tengerparti Turisztikai Övezet, amely július 1-jén nyitott meg – írja a BBC.

A brit közszolgálati csatorna megjegyzi, hogy az övezet Kim Dzsongun észak-koreai vezető azon törekvéseinek egyik kulcseleme, amely a turizmus fellendülését tűzte ki céljául az országban. Az üdülőhelyet a helyiek és a külföldiek számára is vonzó célponttá kívánták tenni.

Ám ettől a héttől kezdve a külföldiek „ideiglenesen” nem látogathatják a helyszínt, amiről egy közlemény is beszámolt Észak-Korea turisztikai oldalán.

A cikk szerint a múlt héten már megérkeztek az első orosz turisták a vonszani üdülőhelyre, nagyjából ugyanakkor, amikor Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is találkozott Kim Dzsongunnal Phenjanban. Az orosz diplomácia vezetője látogatása során „jó turisztikai látványosságnak” nevezte a tengerparti fejlesztést, amellyel kapcsolatban hozzátette: reméli, hogy népszerűvé válik majd az oroszok körében.

Többször is tiltakoztak a jogvédők az üdülő megépítésén dolgozó munkások helyzete miatt

A BBC egy orosz idegenvezetőt is idéz beszámolójában, aki az NK News dél-koreai székhelyű, Észak-Koreával foglalkozó hírügynökségnek elmondta, hogy a következő hónapokra több utat is terveztek az üdülőhelyre. Vonszan egyébként Észak-Korea keleti partján fekszik, és különböző rakétalétesítményeknek, továbbá egy nagy tengeri komplexumnak is otthont ad. Kim Dzsongun is itt töltötte gyermekkora nagy részét töltötte.

Az új tengerparti üdülőhely 4 kilométeren keresztül szállodákkal, éttermekkel, bevásárlóközpontokkal és egy vízi parkkal szegélyezi a partszakaszt. Az állami média szerint mintegy 20 ezer ember befogadására képes.

Az üdülőhelyet 2018-ban kezdték építeni, és a kezdetektől fogva tiltakozások övezték az emberi jogi szervezetek részéről a munkások szembeni, állítólagos rossz bánásmód miatt. Beszámolók szerint ugyanis a munkásokat jóval hosszabb munkaidőre kényszerítették a munka befejezéséhez, kemény körülmények között, elégtelen javadalmazással.

Az üdülőhely június 24-ei átadóünnepségén orosz nagykövetek is részt vettek, méghozzá Kim Dzsongun és családja társaságában. Tavaly Észak-Korea lehetővé tette, hogy orosz turisták látogassanak az országba, miután a járvány idején évekre felfüggesztették a turizmust. Februárban Észak-Korea nyugati turisták – köztük ausztrál, francia, német és brit állampolgárok – előtt is megnyitotta kapuit. Néhány héttel később azonban hirtelen leállította a turizmust, jelentősebb indoklás nélkül.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Hou Hvi Jung)