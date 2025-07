Trump-ellenes puccsra készülhettek Obamáék, nyomoz az FBI

Az FBI bűnügyi nyomozást indított John Brennan, a CIA volt igazgatója és James Comey, az FBI volt igazgatója ellen – írta a Mediaite nevű híroldal. Az eljárás

indult meg az amerikai hírtelevízió értesülései szerint, többek között azért, mert az érintettek állítólag hamis nyilatkozatokat tettek a kongresszusnak – közölték a Fox News Digitallal igazságügyi minisztériumi források.

Tulsi Gabbard on Obama admin officials accused of manufacturing Trump-Russia hoax:

„The implications and the consequences of these actions that were taken demand accountability.”

— The Post Millennial (@TPostMillennial) July 19, 2025