Szijjártó Péter: Magyarországnak nemzeti érdeke a jó együttműködés Romániával

Magyarországnak abszolút nemzeti érdeke a jó együttműködés Romániával, különösen mivel Brüsszel sorozatos hibái miatt Európa folyamatosan az energiaválság szélén lavírozik – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a romániai miniszterelnök-helyettessel, Tánczos Barnával folytatott egyeztetését követően leszögezte, hogy Magyarországnak abszolút nemzeti érdeke a jó együttműködés Romániával.

„Ez a gazdasági érdekünk is, hiszen a magyar gazdaság számára az egyik legfontosabb exportpiac Románia, és a tavalyi évben is sikerült megdöntenünk az exportrekordot” – emelte ki, hozzátéve, hogy

a jó együttműködés az erdélyi, székelyföldi magyarság helyzete szempontjából is kritikus fontosságú.

„Ebben az együttműködésben sokat szokott segíteni az, hogyha az RMDSZ kormányon van Bukarestben. Ez így van most is, ez látszik is a kapcsolatokon” – húzta alá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kapcsolatok fejlesztése mindkét fél érdeke több stratégiai területen, például az energiaellátást illetően is, különösképpen mivel Brüsszel sorozatos hibái miatt

Európa folyamatosan az energiaválság szélén lavírozik.

„Az Európai Bizottság azt akarja, hogy minél kevesebb forrásból érkezzen energia Európába, aminek nyomán az energia persze annál drágább lesz. De mi a románokkal egy korrekt energiaegyüttműködést folytatunk, és az a célunk, hogy a következő időszakban ez a magyar-román energiaegyüttműködés még szorosabb legyen, és a Romániában feltárásra kerülő gázlelőhelyeket számításba tudjuk venni majd a következő évekre, amikor Magyarország földgázellátásáról gondoskodunk” – mondta.

A miniszter kifejtette, hogy az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztéseket végrehajtották,

hazánk így mostanra évi 2,6 milliárd köbméternyi földgáz fogadására képes Románia felől.

„És ugyanígy folytatjuk a közlekedési kapcsolatok fejlesztését is, hiszen a határ túloldalán élnek a magyar közösségek, és itt a mi területünkön, Magyarország területén is élnek román közösségek” – emlékeztetett.

„Ők szeretnének folyamatosan átjárni a határ túloldalára, a családi, baráti kapcsolatokat ápolni. Azzal, hogy a románokat sikerült besegítenünk a schengeni övezetbe, ezzel tíz új határátkelőhely egyből az emberek rendelkezésére áll” – fűzte hozzá.

„Most azon dolgozunk, hogy újabb hidat építsünk közösen, a Szent Gellért hidat szeretnénk Magyarcsanádnál újjáépíteni, újabb határátkelőhelyet szeretnénk építeni, a Szeged és Temesvár közötti vasútvonal tervezését is megkezdtük, tehát újabb közlekedési kapcsolatokat szeretnénk létrehozni, amivel a határ mentén élőket és úgy általában Magyarországot, Romániát, a magyar és a román gazdaságot is támogatni tudjuk” – tudatta.

Kiemelt kép: Tánczos Barna Románia magyar származású miniszterelnök-helyettese és Szijjártó Péter Magyarország külügyminisztere (Kép forrása: Szijjártó Péter közösségi oldala)