Sebestyén József halála – Magyarellenes megmozdulást szervezett, most valamiért meg kellett szólalnia

Sebestyén József testén nem voltak sérülések és nem verték meg, állítja egy, a beregszászi pszichiátrián dolgozó férfi. Egy magyar származásúnak mondott katonai blogger pedig a kényszersorozást végző toborzótiszteket vette védelmébe az Euronewsnak nyilatkozva. A Mandiner szerint Sebestyén József halálával kapcsolatban elkezdte mosdatni az ukránokat az Euronews és Magyar Péter testvérének lapja, a Kontroll - mindez az M1 Híradó összeállításából derül ki.

Semmi sem utal arra, hogy Sebestyén Józsefet megverték, ezt állította a beregszászi kórházban dolgozó ápoló az Euronewsnak – hangzik el az M1 Híradójában. Razsó Zoltán szerint a kárpátaljai magyar férfi halálát vérrög okozta, pontosított is, és azt mondta, tromboembóliába halt bele. Ugyanakkor az összeállításban képet is mutatnak Sebestyén József sérüléseiről, amelyeken jól látszanak valami hosszú és egyenes tárgy okozta sérülések.

Sebestyén József az utolsó, az ukrán hatóságokhoz címzett, nyilvánosságra hozott nyilatkozatában is leírja, hogy megfenyegették és többször megverték, az ütések főleg a fejre és a testre irányultak.

Razsó Zoltán azt is állítja, hogy Sebestyén Józsefet többször megvizsgálták és semmilyen külső sérülései sem voltak, illetve nem bántalmazták. Sőt, még akkor is látta sétálni a férfit, mikor az állítólag már kómában volt.

Az Euronews pedig arról is beszámolt, hogy Razsó Zoltán büszke magyar, aki úgy érezte, harcolnia kell Ukrajnáért és a front legnehezebb szakaszain szolgált. A Híradó kárpátaljai magyar forrásai viszont egészen más képet festenek Razsó Zoltánról. A férfi felcserként jegyezték be a beregszászi kórházba, semmilyen egészségügyi végzettsége sincs. Ezzel szemben Kárpátalján nyílt titok, hogy korábban Afganisztánban és Kelet-Ukrajnában is katonaként szolgált. 2014 után pedig a Híradó értesülései szerint

a terrorelhárító műveletekben is részt vett a szélsőségesen magyarellenes Szvoboda Párt beregszászi vezetőjével, Vaszil Vovkunoviccsal együtt, aki a 2017-es és 2018-as magyarellenes beregszászi náci felvonulást vezette.

Az Euronews riportjában a katonai bloggerként bemutatott Lengyák Sándor a kényszersorozást végző toborzótiszteket is védelmébe veszi, róluk azt állítja, betartják a törvényeket és csak ritkán erőszakosak. Csakhogy az M1 Híradó kárpátaljai forrásai szerint a magyart csak törve beszélő férfit senki sem ismeri.

A Sebestyén József tragédiáját relativizálni próbáló tudósítást Magyar Péter testvérének a lapja, a Kontroll is átvette, és megpróbálták hitelteleníteni a szerencsétlenséget, és azt írták, Razsó Zoltán az igazságot mondta el, amikor azt mondta, nem voltak sérülések Sebestyén József testén, és senki sem bántotta.

Sebestyén József sírja – Fotó: Facebook

Sebestyén Józsefről azonban több fotó is készült, több kórházi kép is megjelent, és a felvételen egyértelműen látszik, hogy a későbbiekben elhunyt férfit bántalmazták. A család beszámolói is igazolják, hogy megverték. Ráadásul Sebestyén József az utolsó, az ukrán hatóságokhoz címzett, nyilvánosságra hozott nyilatkozatában is arról írt, hogy megfenyegették és többször megverték, az ütések főleg a fejre és a testre irányultak. A magyar férfi arról is beszámolt, hogy egyre rosszabbul érzi magát, nehezen mozog és fél, mi történik, ha visszaküldik azok közé, akik befejezik majd, amit elkezdtek.

Szinte a nullával egyenlő az esélye annak, hogy éppen most találkozott teljesen véletlenül Razsó Zoltánnal az Euronews stábja, azt írta a Mandiner.

A lap kiemeli, beszédes, hogy Magyar Péter testvérének lapja, a Kontroll, és az Euronews azonnal reagált, és az ukrán narratívának megfelelően kezdték tálalni az az eseményeket.

Az M1 Híradó összeállítását itt tekintheti meg:

Mandiner: Elkezdte mosdatni az ukránokat az Euronews és a Kontroll

Kiemelt kép: Sebestyén József – Fotó: Facebook