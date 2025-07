Magyarország és Szlovákia az erős és szuverén európai államokban hisz, értékelt Kalmár Ferenc

Magyarország és Szlovákia is az erős és szuverén európai államokban hisz és békepárti, ez pedig tovább erősíti a két ország stratégiai partnerségét – mondta Kalmár Ferenc miniszteri különmegbízott, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) magyar-szlovák kormányközi kisebbségi vegyesbizottságának magyar elnöke szombaton az MTI-nek a szlovákiai Gombaszögi Nyári Táborban elmondott előadását ismertetve.

A miniszteri különmegbízott fontosnak nevezte, hogy a felvidéken élő magyar fiatalok figyelmét is felhívják a fontosabb közéleti témák, köztük a magyar-szlovák kapcsolatok fontosságára. Kiemelte, hogy a két ország kormányfői legutóbbi, pozsonyi találkozójukon a Visegrádi Együttműködés (V4) aktivizálásáról állapodtak meg, miután július 1-től Magyarország vette át a V4 elnöki tisztségét. Ez pedig azért lenne fontos – tette hozzá -, mert mindkét kormánynak meggyőződése, hogy a közép-európai együttműködés és összefogás európai uniós- és globális szempontból is döntő fontosságú az országaink érdekérvényesítése szempontjából.

Elmondta, hogy tavaly Szlovákia volt Magyarország harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere, a két ország közötti forgalom pedig az utóbbi tizenöt évben 88 százalékkal emelkedett.

A kisebbségi vegyesbizottság legutóbbi ülésén a Benes-dekrétumokról volt szó, és kiderült, hogy a két fél merőben másképp látja a dekrétumok aktuális használatát, hiszen a szlovák földalap még manapság is ezek alapján indít el kisajátításokat. Ígéretes viszont, hogy Peter Pellegrini szlovák elnök komáromi látogatásán egy olyan munkacsoport létrehozását ígérte meg, amely felfüggeszthetné a dekrétumok aktuális alkalmazását. Ebbe az irányba mutat az is, hogy az elnök nemzetiségi ügyekben illetékes tanácsadójává nevezte ki Forró Krisztiánt, a szlovákiai Magyar Szövetség korábbi elnökét, és úgy tudni, hogy az így létrejött munkacsoport már működik is – emelte ki.

Kitért arra, hogy pozitív fejlemény van a kassai Rovás művészetpártoló és kulturális egyesület székházának peres ügyében. A szlovák állami tulajdonú telken álló épületet a magyar állam vásárolta meg az egyesület számára. A vegyesbizottsági ülésen pozitív irányban változott a szlovák álláspont, így az egyesület és a szlovák belügyminisztérium között tartandó egyeztetésen már lesz esély egy peren kívüli megegyezésre.

Rendezésre váró ügy viszont a felvidéki tanulók számára Magyarországról érkező oktatási támogatás és a nyelvhasználati törvény kérdése.

A szlovák félnek az a kérése, hogy a magyar családok helyett az oktatási intézmények kapják a támogatást; a nyelvhasználat ügyében pedig a szlovák kormányfő kérte egy új törvényjavaslat kidolgozását, de ígéretet tett arra, hogy ez nem fogja korlátozni a kisebbségi nyelvhasználatot – tette hozzá.

Kalmár Ferenc az MTI kérdésére elmondta azt is, hogy a KKM ki fogja alakítani álláspontját Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtöki kijelentésével kapcsolatban, amely szerint Szlovákia nem blokkolja tovább az Európai Uniónak az orosz gázimportot megszüntető 18. szankciós csomagját, mivel a lehető legtöbbet elérte, hogy garanciákat biztosítson magának az Európai Bizottság tervéből eredő károk ellen.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Robert Fico szlovák kormányfõ találkozója az Európai Unió rendkívüli csúcstalálkozója elõtt Brüsszelben 2025. március 6-án.MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher