Uri Geller szerint okkult erők és a mesterséges intelligencia is segítették Izraelt a júniusi légicsapásokban

Uri Geller állítása szerint a mesterséges intelligenciát is bevetve segítette elő látnokcsapatával az Irán elleni izraeli precíziós légicsapásokat – írja a The Jerusalem Post.

A portál szerint a magyar származású látnok – akire a korai kétezres évekből a kereskedelmi tévék világából emlékezhet a hazai nyilvánosság – egy telefonos interjúban beszélt arról, hogy szerinte van alapja azoknak az állításoknak, amelyeket az iráni Forradalmi Gárda egyik propagandalapjában fogalmaztak meg, miszerint

az izraeli hadsereg „okkult és természetfeletti erők” segítségét is igénybe vehette az iráni nukleáris létesítmények elleni támadások során.

„A gázai háború első évében olyan értesülések szivárogtak ki [Benjámin Netanjahu miniszterelnökről], hogy az okkultizmus specialistáival vannak rendszeresen találkozói” – erről beszélt annak az iráni hírlap egykori szerkesztője az X-en, amelyre Uri Geller is utalt. „Néhány évvel ezelőtt a Legfelsőbb Vezető kijelentette, hogy az ellenséges országok, valamint a nyugati és a héber titkosszolgálatok okkult tudományokat és dzsinnek segítségét is bevetik a kémkedésben” – tette hozzá. A Moszad tagadta a meglehetősen érdekes vádakat,

Geller azonban erre rákontrázott, aki szerint a szerkesztőnek alapvetően igaza van.

Arra a felvetésre, hogy beszervezett-e emberi teleportálókat az amerikai kormányzat Uri Geller arról beszélt, hogy az 1970-es években brit tudósok egy csoportja „kísérletezett” tárgyak dematerializálásával, majd újramaterialásával egy másik helyen, szóval szerinte ez megfelel a teleportálás általános felfogásával. Szerinte a „kutatási eredményeket” az amerikai nemzetbiztonsági ügynökséggel (NSA) is megosztották, amikor pszichikus erők lehetséges katonai alkalmazásait vizsgálták.

Uri Geller szerint a nyilvánosság a „kísérleteket” Csillagkapu-projekt néven ismerte meg.

Geller szerint bár a Csillagkapu-projektet 1995-ben leállították, de sohasem hagyták abba igazán. Szerinte szavait a CIA is igazolta, ráadásul a kísérletek az NSA 2011-ben a titkosítás alól feloldott dokumentumaiban is szerepel. „Az Uri Gellert tesztelő brit tudósok kopogószellem-jelenségekre panaszkodtak” – írják a dokumentumokban. Szerinte a mai napig létezik egy ilyen titkos médiumokból álló csoport, amely a mesterséges intelligencia segítségével az izraeli hadseregnek is segítséget nyújtott. „A mesterséges intelligencia sokat segített nekünk” – mondta Geller aki úgy folytatta:

„Azt hiszem, Izrael már évtizedekkel ezelőtt annyira fejlett volt a mesterséges intelligencia terén, hogy ezért nyerünk minden háborút.”

Nem ez az első alkalom, hogy Uri Geller arról beszélt, pszichikai képességeivel védte meg Izraelt. 2024-ben például azt állította, hogy részt vett az iráni rakéták és drónok Izrael elleni támadásainak megállításában. „A világ legjobb katonáinkkal, pilótáinkkal és haditengerészetünkkel, a világ legjobb kommandósaival rendelkezünk. Ott van a Sayeret Matkal, ott van a Moszad” – mondta.

„Mindezeket együttvéve senki sem győzheti le Izraelt. Isten velünk van”

– tette hozzá.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)