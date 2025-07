Orbán Balázs: Európának nem Ukrajnán keresztül kellene megvédenie magát

Európának nem Ukrajnán keresztül kellene megvédenie magát, hanem a saját biztonságát kellene megerősítenie – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Aspenben a CNN amerikai hírtelevíziónak adott csütörtöki interjúban, amelyben az ukrajnai háborúval és Ukrajna esetleges EU-csatlakozásával kapcsolatban válaszolt kérdésekre.

„Az ukránok és az oroszok is folytatni akarják a háborút, ezzel kapcsolatban mindkét félnek megvan a maga érvrendszere. Orbán Viktor miniszterelnök ezért azt javasolja, hogy semleges közvetítőkre lenne szükség, akik mindkét oldalra nyomást gyakorolnának, és helyreállítanák a kommunikációs csatornákat annak érdekében, hogy véget lehessen vetni a fegyveres konfliktusnak” – mondta Orbán Balázs, megjegyezve, hogy nagyon jónak tartja, hogy közvetlen kommunikáció van az Egyesült Államok és Oroszország között, „valami ilyesmiben reménykedtünk mi már nagyjából három éve”.

Arra a kérdésre, milyen bizonyítékot lát Magyarország arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valóban hajlandó lenne béketárgyalásokat kezdeni, a miniszterelnök politikai igazgatója azt felelte, diplomáciai szempontból ez egy nagyon összetett kérdés, de az biztató, hogy voltak közvetlen egyeztetések az ukránok és az oroszok között.

Leszögezte ugyanakkor, hogy

a kommunikációjuktól függetlenül mind Oroszország, mind Ukrajna folytatni akarja a harcokat, mert mindketten úgy vélik, az idő nekik dolgozik, és így jobban járnak, ha tovább harcolnak. Orbán Balázs szerint Magyarország támogatja azt az elképzelést, hogy Európa erősítse meg a saját védelmét, és növelje katonai kiadásait.

„Jelenleg a vita Európában ehelyett inkább arról szól: Ukrajnát fegyverezzük fel, vagy magunkat. A magyar álláspont teljesen világos: nem Ukrajnán keresztül kell magunkat megvédeni, mert az konfrontációhoz vezetne Oroszországgal, amit nem szeretnénk, ehelyett az európai hadseregeket kellene megerősíteni, hogy szükség esetén meg tudjuk védeni saját magunkat” – mondta. A kormányfő politikai igazgatója nem értett egyet azzal az – Európában sokak által hangoztatott – nézettel, hogy Ukrajna Európa biztonságáért is harcol az Oroszországgal szemben vívott háborúban.

„A magyar álláspont emiatt egyedülálló. Az ukránok saját magukért harcolnak, és ehhez joguk is van. De ez nem a mi biztonságunkról szól, mi soha nem kértük őket arra, hogy a nevünkben harcoljanak. Mi nem akarunk konfrontálódni Oroszországgal”

– jelentette ki Orbán Balázs.

Hozzátette:

„Az ukránok a maguk dolgát csinálják, ez nem európai ügy, ez az ukránok döntése, majd meglátjuk, milyen kimenetele lesz ennek a stratégiának. Több százezer ember már meghalt, milliók távoztak az országból, elvesztették a pénzügyi függetlenségüket. A magyar kormányfő ezért is igyekezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt meggyőzni arról, hogy az idő nem neki dolgozik, és a legjobb lenne, ha ő is a megegyezésre törekedne”

– fejtette ki. Orbán Balázs úgy vélte,

nem reális attól tartani, hogy Oroszország megtámadná a NATO tagállamait, mert a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország, és ha képesek vagyunk növelni a védelmi kiadásainkat, akkor mi, európaiak is még sokkal erősebbek leszünk.

Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban a politikai igazgató kiemelte: ez hatalmas kiadást jelentene, és az európaiaknak nincs erre pénzük. Az európai versenyképesség alacsony szinten áll, és ha a háború lezárása, illetve a Nyugat és Oroszország közötti megállapodás nélkül vennék fel Ukrajnát az unióba, akkor importálnák a konfliktust, és a háború elkerülhetetlenné válna. „Nincs itt az ideje most annak, hogy erről beszéljünk. Sokaknak ez most kellemetlen lehet, mert korábban NATO-tagságot ígértek Ukrajnának, és mostanra kiderült, hogy nem lehetnek NATO-tagok” – mondta Orbán Balázs, hozzátéve, hogy reális szempontból nézve nyilvánvalóan mindig is ez volt a helyzet, és ugyanez vonatkozik az EU-tagságra is.

Hozzátette: Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban „most reálisan kell cselekednünk, ez nem történhet meg, mert pusztító követkeményekkel járna Európa jövőjére nézve”. A politikai igazgató kitért arra is, hogy az ukrán EU-tagság kapcsán most senki nem emleget hosszú csatlakozási és tárgyalási folyamatot – ahogyan az Magyarország és a többi kelet-európai ország integrációja során történt –, hanem mindenki azt gondolja, ennek most egy gyors „geopolitikai döntésnek” kell lennie.

„Ugyan használják azt a kifejezést Ukrajna kapcsán, hogy érdemeken alapuló bővítés, de ez nem igaz, és ezt mindenki tudja”

– mondta Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)