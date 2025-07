Dömötör Csaba szerint Brüsszel kifosztja, Magyar Péter pedig elárulta a gazdákat

A szerdai napot sokan az európai mezőgazdaság fekete napjának nevezik, és minden okuk megvan rá – jelentette ki a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője újságíróknak nyilatkozva csütörtökön Brüsszelben. Dömötör Csaba azt követően beszélt erről, hogy nyilvánosságra hozták az EU új hétéves költségvetés tervezetét, amit a kormánypárti politikus az európai mezőgazdaság elleni brutális merényletkísérletként jellemzett.

Dömötör Csaba szerint gyakorlatilag az történik, hogy fogják a gazdák pénzét, és odaadják Ukrajnának. Hiába próbálják meg trükkökkel elfedni, a számok magukért beszélnek.

A közös agrárpolitika költségvetését 84 milliárd euróval vágnák meg, ami 33 ezer milliárd forintnak megfelelő összeg. Közben – és ezt írásba is adták – 100 milliárd eurót adnának Ukrajnának. Ami 40 ezer milliárd forintban.

A Fideszes EP-képviselő szerint további brutális részletek is vannak, tekintettel arra, hogy egész biztosan korlátozni fogják a családi gazdaságok területalapú támogatását, nem mindenki kapja majd meg azt az összeget, amit eddig kapott.

Ez a támogatásforma jelenleg 150 ezer magyar gazdának jelent megélhetési támaszt – ismertette.

Dömötör Csaba nyilatkozatában kiemelte, hogy a költségvetési tervezet az eddigi mezőgazdasági alapokat más alapokkal vonná össze, ezzel is el akarják fedni, hogy kisebbek az összegek.

Kapcsolódó tartalom Elutasítja Von der Leyen gigantikus költségvetési tervét Németország is Németország a legerősebb gazdaságú tagállamként általában az uniós költségvetés körülbelül egynegyedét finanszírozza.

Ráadásul – folytatta a kormánypárti politikus – egyes támogatásokhoz csak akkor juthatnak majd hozzá a gazdák, ha újabb zöld előírásokhoz igazodnak. Ez további bürokráciát és versenyhátrányt jelent, más EU-n kívüli országokban ugyanis nincsenek ilyen szabályok – tette hozzá.

„Súlyosbítja a helyzetet, hogy a korábbi brüsszeli döntések miatt az agrártámogatások már így is sokat veszítettek az értékükből” – fogalmazott Dömötör Csaba, majd kifejtette: a szankciók és a zöld megállapodás (Green Deal) miatt egekbe szöktek az energiaárak, magasan is maradtak, ami feltolta az inflációt, növelte a szállítási költségeket, a gépek üzemeltetésének költségeit és az öntözés költségeit is. Mindezt figyelembe véve, hogyha ezeket a terveket megvalósítják, az azt jelenti, hogy az agrártámogatások értékét pár év alatt gyakorlatilag lefelezik – jelentette ki.

A képviselő a merényletkísérlet minősítő körülményének nevezte, hogy az Európai Bizottság akkor kezdi el szétszedni az agrártámogatási rendszert, amikor arra a gazdáknak a legnagyobb szüksége lenne. Az infláció és a tomboló aszály mellett Brüsszel ráadásul a kapukat is megnyitja. A Mercosur megállapodás mellé Ukrajnával is megállapodott, így még több mezőgazdasági termék áraszthatja el az EU-t Ukrajnából és Dél-Amerikából – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.

„Mi ez, ha nem a gazdák nyílt színen történő elárulása?”

– tette fel a kérdést.

Ezt a gazdák elleni merénylettervet Magyar Péter jelölői és támogatói hozták össze. A Weber-féle Néppárt, a baloldali nagykoalíció, azok a biztosok, akiket ők jelöltek, és leginkább fő emberük, Ursula von der Leyen.

A Fidesz EP-képviselője nyilatkozatában leszögezte: ha valaki néppárti vagy szocialista politikust hallana panaszkodni ezekre a költségvetési tervekre, nyugodtan emlékeztesse, hogy hét nappal ezelőtt a nagykoalíciós EP-képviselők – köztük a Tisza politikusai is – „libasorban” erősítették meg Ursula von der Leyent a bizalmatlansági szavazáson.

„Magyar Péter tettestárs a gazdák elárulásában”

– hangsúlyozta Dömötör Csaba, hozzátéve, hogy néppárti főnökei a kitervelők, és ő ehhez minden segítséget megadott, ráadásul a kezdetek kezdetén letagadta ezeket a terveket, az egészet hazugságnak nevezte.

Aztán, ahogy egyre jöttek a konkrétumok, elsunnyogott, nem vett részt az üléseken, és hagyta, hogy más végezze el helyette a piszkos munkát.

Dömötör Csaba emlékeztetett, hogy szerdán, amikor bejelentették a terveket és vita volt róluk a mezőgazdasági bizottságban, nem volt jelen. A Tiszán evezgetett. Ha valaki ezeket felveti neki, akkor általában jó vergődést kíván. Egyet kérünk csak, legalább a gazdáknak ne kívánjon jó vergődést.

Magyar Péter brüsszeli főnökei elfelejtettek egy fontos dolgot: azt, hogy a mezőgazdaság jóval több, mint egy gazdasági ágazat. Hagyományainkról is szól, a vidéki életforma megbecsüléséről, és a minden család asztalára kerülő kenyérről.

Ez az európai együttműködés szívtájéka, ezért meg kell védenünk – fogalmazott.

Egy biztos: a magyar gazdák ebben a küzdelemben csak a kormányra és a kormánypártokra számíthatnak – hangsúlyozta Dömötör Csaba, aki a Facebook-oldalára feltöltött videóban mutatta be, hogy Magyar Péter korábban hogyan tagadta az uniós agrártámogatások leépítését.

Így tagadta korábban Magyar Péter az agrártámogatások leépítést. Egyet kérünk csak, legalább a gazdáknak ne kívánjon jó vergődést! Közzétette: Dömötör Csaba – 2025. július 17., csütörtök

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)