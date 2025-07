Az ukrán légierő szerint több mint 60 drónnal támadta az orosz hadsereg Ukrajnát az éjjel

Az orosz hadsereg több mint 60 csapásmérő, valamint megtévesztő drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, tízen pedig megsebesültek a támadásban, a harci drónok 5 helyszínen célba találtak – jelentették katonai és helyhatósági forrásokból származó információk alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának csütörtök reggeli tájékoztatása szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 64 csapásmérő, valamint megtévesztő drónnal támadt ukrajnai célpontokat. A légvédelem 36 drónt lelőtt, 5 célpontot pedig rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájáról. A támadás fő célterülete Dnyipro és környéke volt, 5 helyszínen 23 drón célba talált – áll a légierő hivatalos közleményében.

A kelet-ukrajnai Dnyipróban egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek az éjszakai tömeges dróncsapásban – jelentette az Unian hírügynökség Szerhij Liszak megyei katonai kormányzó Telegram-csatornáján közzétett bejegyzése alapján. A légvédelem 22 drónt megsemmisített, de sok támadóeszköz célba talált, iparvállalatok rongálódtak meg és sok helyen felcsaptak a lángok, tette hozzá a megyevezető.

További 5 ember a Dnyipropetrovszk megye más településeit ért dróncsapásokban sebesült meg, lakóházakban, mezőgazdasági és infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk. Krivij Rih városát csütörtök reggel érte dróntámadás, a következmények felmérése még tart. A Zaporizzsja megyei katonai közigazgatás is robbanásokról számolt be a térségben.

Kiemelt kép: Tűzoltók dolgoznak egy orosz légicsapás következtében súlyosan megrongálódott épületnél Kijevben 2025. július 4-én (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)