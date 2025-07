Drónokkal és rakétákkal támadta az orosz hadsereg szerda hajnalban Ukrajnát, hallottak és sebesültek is vannak

Egy rakétát és mintegty 400 drónt is bevetett szerdára virradóra az orosz hadsereg több ukrajnai célpont ellen is. Az offenzíva fő célterületei Krivij Rih, Harkic és Vinnicja voltak, a csapásmérő eszközök emellett tizenkét helyszínen is célba találtak, míg két esetben a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

A légierő parancsnokságának szerda reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg egy ballisztikus rakétával és 400 csapásmérő, illetve megtévesztő drónnal támadt ukrajnai célpontokat. A jelentés szerint a légvédelem 198 csapásmérő drónt tűzerővel semmisített meg, 145 megtévesztő eszközt pedig rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérítettek a pályájukról. Az Iszkander típusú ballisztikus rakéta és 57 drón 12 helyszínen célba talált, 2 helyen pedig a légvédelem által megsemmisített támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat – áll a légierő közleményében. A közép-ukrajnai Vinnicját és környékét ért légicsapásban ipari és polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg, négy lakóházban károk keletkeztek, a katasztrófavédelem adatai szerint nyolc ember megsebesült, a legtöbben égési sérüléseket szenvedtek – jelentette az Unian hírügynökség és az Ukrajinszka pravda hírportál. A Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rih városát egy Iszkander ballisztikus rakéta és 28 drón támadta egyidejűleg, a találatok következtében teljesen megsemmisült egy iparvállalat, a település nagy részén nincs áram – tette közzé Telegram-csatornáján Olekszandr Vilkul, a város védelmi tanácsának elnöke. Arról is beszámolt, hogy a támadásban egy 17 éves fiú súlyosan megsebesült. „A szakszolgálatok jelenleg azon dolgoznak, hogy a város minél több kerületében helyreállítsák az áramellátást. A vízellátást jelenleg aggregátorok segítségével tartják fenn, emiatt a hálózatban nyomáscsökkenés tapasztalható” – hangsúlyozta Olekszandr Vilkul. Harkivban az eddigi adatok szerint három ember sebesült meg az éjszakai légitámadásában, a drónok egy polgári vállalat területén csapódtak be, ahol nagy kiterjedésű tüzet okoztak – tette közzé Oleh Szinyehubov megyei katonai kormányzó a Telegramon. Kiemelt kép: Lángok és füst csap fel egy találatot kapott épületbõl Kijevben 2025. június 10-én, miután az orosz hadsereg drón- és rakétacsapást mért az ukrán fõvárosra. (Fotó:MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)