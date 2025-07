Macron feleségének elege lett abból, hogy férfinak nézik

Évek óta tartja magát az a különös összeesküvés-elmélet Franciaországban, miszerint Brigitte Macron, a francia köztársasági elnök felesége valójában férfi – egészen pontosan saját bátyja, aki nemet váltott. A pletykák újra lángra kaptak, miután a bíróság felmentette a két nőt, akik elindították a történetet. A First Lady most a legfelsőbb bírósághoz fordult. Mindezt tetézte az a nyilvános incidens, amikor is Brigitte Macron kamerák előtt felpofozta férjét egy hivatalos látogatás kezdetén.