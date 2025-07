Brüsszelben is kiállunk Magyarország biztonságos energiaellátása és a rezsicsökkentés mellett! – közölték a Fidesz-EP képviselői

Brüsszelben is kiállunk Magyarország biztonságos energiaellátása és a rezsicsökkentés mellett – hangsúlyozta Gyürk András és Győri Enikő, a Fidesz uniós parlamenti képviselője keddi, az MTI-hez eljuttatott sajtóközleményében.

Az Európai Bizottság kedden bemutatta az Európai Parlament illetékes szakbizottságainak az orosz energiaimport betiltására irányuló jogalkotási javaslatát. A bemutatást követő vita során Gyürk András kiemelte:

„Ez a javaslat aláássa Magyarország energiaellátásának biztonságát, energiaár-növekedést okoz és felszámolja Európa leghatékonyabban működő lakossági rezsicsökkentési rendszerét, ezért mi határozott nemet mondunk erre.”

Győri Enikő szerint az Európai Bizottság szankciós intézkedést akar elfogadtatni, amihez egyhangúságra volna szükség.

„Jól tudja azonban, hogy Magyarország ehhez nem lenne partner. Ezért kereskedelempolitikai eszközként terjesztette elő, hogy többségi szavazással áterőltethesse. Ez az uniós jog megcsúfolása” – húzta alá.

A két képviselő szerint a bizottság mostani javaslata Magyarország kétévtizedes uniós tagságának történetében az egyik legkárosabb következményekkel járó kezdeményezés.

Gyürk kiemelte, hogy a javaslat alapjaiban rendítené meg a magyar energiaellátás biztonságát: a jelenleg rendelkezésre álló két import olajvezetékből egy működhetne, míg a földgáz esetében a két legnagyobb kapacitású import csővezetéket zárná el Brüsszel.

„Másfelől ez a javaslat az ellátás szankcionálásával az energiaárak emelkedéséhez vezet. Csak Magyarország esetében az energiaimport évi kétmilliárd euróval drágulhat meg. A magyar családok által fizetendő rezsiköltségek háztartásonként pedig számítások szerint akár évi ötszázezer forinttal is emelkedhetnek” – hangsúlyozta. A politikus hozzátette:

„Ezek a tények természetesen a bizottság előtt is ismertek.

Ezért egyetlen logikus következtetés adódik a kezdeményezés mozgatórugóját illetően. Az uniós források, a tiszás Kollár Kinga által is elismert, politikai célú visszatartása mellett Brüsszel új eszközként immár az energiaellátás korlátozásával is be kíván avatkozni Magyarország belpolitikai folyamataiba. A magyar emberek azonban átlátnak a szitán, mi pedig nem engedünk ennek a zsarolásnak, és biztosítjuk a zavartalan energiaellátást.”

Kiemelt kép: Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, Hölvényi György, a KDNP EP-képviselője és Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)