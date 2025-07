Nagy István bírálja Brüsszelt, mert az Ukrajnának kedvez az európai gazdák helyett

Ma már a számokban látjuk, hogy az Európai Unió Ukrajnának kedvez és nem az európai gazdák érdekeit tartja szem előtt. Ezt nem hagyhattuk, nem hagyjuk és nem is fogjuk hagyni – jelentette ki a magyar agrárminiszter hétfőn Brüsszelben.

Nagy István a tagországok agrárminisztereinek tanácsülését megelőzően közölte: az EU–Ukrajna kereskedelmi egyezmény elvi megállapodását az Európai Bizottság a tagállamok háta mögött véglegesítette. Az ukrán termékek uniós behozatalában ezzel olyan mértékű növekedés következne be, ami rendkívül hátrányos helyzetbe hozza az európai gazdákat – hívta fel a figyelmet.

Azzal összefüggésben, hogy Magyarország kezdeményezésére, az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólították fel Brüsszelt, hogy Ukrajna érdekei helyett védje meg az európai gazdákat az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, Nagy István úgy fogalmazott: „Mindent elkövetünk, és azon kell dolgoznunk, hogy ez a megállapodás ne léphessen érvénybe.”

A 2027 utáni hosszú távú uniós költségvetéssel kapcsolatban az agrárminiszter azt mondta: magyar szempontból a legfontosabb, hogy az uniós költségvetés ne csökkenjen, a gazdáknak ugyanannyi támogatást lehessen biztosítani.

„Ragaszkodunk az uniós költségvetésre vonatkozóan elfogadott tanácsi álláspont elfogadásához, ugyanis csak akkor tudjuk biztosítani, hogy válságálló, versenyképes, fenntartható, gazdabarát és tudásalapú legyen az európai agrárium a jövőre nézve is” – fogalmazott Nagy István. Hozzátette: „Ragaszkodunk a területalapon járó támogatások és a beruházási támogatások megtartásához is.”

A miniszter jelezte: Magyarország ragaszkodik ahhoz is, hogy az agrárium elkülönített költségvetéssel rendelkezzen, mert – mint kiemelte – akkor lehet látni a rendelkezésre álló összegeket. Szavai szerint azért is fontos, hogy agrártámogatások elkülönített költségvetéssel rendelkezzenek, mert ez esetben nem lehet vélt és valótlan indokokkal megakadályozni a pénzekhez való hozzáférést. Illetve kiderülne, hogy az ukrán csatlakozás mennyibe is kerül az Európai Uniónak, azon belül pedig az európai gazdálkodóknak. Ezért kell ragaszkodni a magyar állásponthoz – tette hozzá a magyar agrárminiszter.

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter – MTI/Lakatos Péter