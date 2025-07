Leomlik a kordon az AfD körül – a politika túlsó oldaláról kapnak segítséget

Váratlan hír rázta fel a német politikát. Az Alternatíva Németországért (AfD) párt a hosszú karantén után úgy tűnik szövetségesre talált, ráadásul meglepő módon a radikális baloldal irányából.

A 2024-ben létrejövő Sahra Wagenknecht Szövetségesei (BSW) párt 4,97 százalékos eredménnyel éppen csak lemaradt a parlamentbe jutásról, most pedig a túlélés és az egybevágó célok miatt nyitni kezdett az AfD felé.

A BSW az AfD-hez hasonlóan szintén az egykori keletnémet területeken bír jelentős támogatottsággal így a keleti Thüringia tartományban találkoztak a két párt helyi vezetői a hónap elején. Sahra Wagenknecht, a BSW vezetője pártját immár nyíltan a „tűzfal politika” lebontójaként pozicionálja, és kifejezte készségét, hogy szövetségi szinten is egyeztetésekbe kezdene az AfD-vezetésével.

A szélsőjobboldalinak és szélsőbaloldalinak bélyegzett pártok formálódó szövetsége, azért is váratlan, mert sok alapvető kérdésben nem értenek egyet. A legnagyobb különbségek a gazdaság- és társadalompolitika területén van közöttük. Az AfD örömmel csökkentené a társasági- és örökösödési adót, eltörölné a szolidaritási pótlékot; a BSW viszont vagyonadót, magasabb örökösödési kulcsot és szigorúbb céges adóztatást sürget.

Három kiemelten fontos politikai kérdésben azonban mindkét párt egyetért, ami úgy tűnik elfedi az ellentéteket. Az AfD és a BSW is kiemlten fontosnak tartja az Oroszországgal való gazdasági és politikai kapcsolatok helyreállítását. Mindkét párt számára kiemelten fontos szempont az euroszkeptikusság, az Európai Unió megreformálásának szándéka. Végezetül egyetértenek abban is, hogy sokkal szigorúbban kell eljárni a migráció korlátozásában.

Thüringiában hamar megvalósulhat a tényleges együttműködés, hiszen a 88 fős helyi törvényhozásban, a 88 fős Landtagban az AfD és a BSW párosa már most 47 mandátummal rendelkezik, amely elegendő a törvényalkotási többséghez.

A BSW mögött álló baloldali értelmiség egyes tagjai óva intenek a közeledéstől, és máris a „vörös–barna tengely” uralmával riogatnak. Jelenlegi támogatottságuk tükrében az AfD és a BSW a jövőben a keletnémet tartományok majdnem mindegyikében képesek lehetnek további koalíciós partnerek nélkül is a kormányzáshoz szükséges többség felmutatására.

A két pár sikeres együttműködésének legfontosabb céljai az Oroszország ellen hozott uniós szankciók feloldása, és az olcsó orosz energia visszahozatalának elérése lehet. De Németország EU- és NATO tagsága is célkeresztbe kerülhet.

Az AfD már jelen pillanatban is kommunikációs győzelemként könyvelheti el, hogy végre kikerülnek a teljes elszigeteltségből, még akkor is ha a programjuk kevéssé kompatibilis a BSW-vel. Mivel a BSW hajszál híján nem jutott be a Bundestagba, ezért most minden figyelem jól jön számukra.

A két pártnak nem maradt más feladata, minthogy tovább dolgozzanak a tűzfalak és kordonok lebontásán. Thüringiában már tárgyalóasztalhoz ültek, az EU-ban való bizottsági együttszavazások száma szaporodik, a 2026/27-es tartományi választások előtt pedig mindkét párt számolgathatja, hogy hol nyerhetnek fontos további tisztségeket az alkalmi szövetségükkel.

Kiemelt kép: Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke, társ-frakcióvezetője és Gerold Otten, a párt parlamenti alelnökjelöltje az AfD berlini frakcióülése utáni sajtóértekezleten 2025. március 24-én. (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)