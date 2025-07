Itt a hivatalos ukrán válasz: Kijev a felvételek ellenére is tagadja, hogy a toborzótisztek Sebestyén Józsefet megkínozták volna

Megérkezett a kijevi hatalom hivatalos kommünikéje a 45 éves kárpátaljai magyar férfi, Sebestyén József halálával kapcsolatban, akit a közösségi médiában közzétett felvételek tanúsága szerint ukrán toborzótisztek vertek össze egy kiképzőtáborban, miután a magyar férfit kényszersorozták az ukrán hatóságok. Az ukrán fegyveres erők szárazföldi haderejének Facebook-oldalán közzétett hivatalos közleményben arról írnak, hogy „nem bántalmazástól bekövetkezett tüdőembólia” okozta Sebestyén József halálát, akiről azt is írják, hogy az „ukrán hadseregben teljesített szolgálatot”.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, csütörtökön a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) berendelte Ukrajna budapesti nagykövetét, Sándor Fegyírt a 45 éves Sebestyén József halála miatt, akit három héttel korábban súlyosan összevertek ukrán toborzótisztek egy kiképzőtáborban. Sándor Fegyir elmondta, hogy már értesült az esetről, és válaszokat ígért. Csütörtök estére meg is érkezett a hivatalos ukrán válasz, a Mandiner és az MTI által is közzétett közlemény szerint az ukrán hadsereg tagadja a bántalmazás tényét, valamint a hozzátartozók elmondása és a Sebestyén József utolsó nyilatkozatában foglaltak ellenére azt írják:

Sebestyén József (akit a közleményben csak S. Józsefként említenek) ukrán állampolgárt június 14-én „jogos és törvényes alapon” mozgósították.

Az M1 Híradó közlése szerint azonban a férfi nem ukrán, hanem magyar állampolgár volt, és az állandó lakcíme is már Nyíregyházára szólt, de a sorozótiszteket ez nem érdekelte.

Egy Magyar férfit vertek halálra az Ukrán toborzók

Írják még azt is, hogy alkalmasnak nyilvánították a katonai szolgálatra, dacára annak, hogy a megjelent felvételen világosan elhangzik:

Sebestyén József epilepsziás volt, amikor pedig ezt jelezte, a jelenlévő ukrán tisztek és mentősök meghazudtolták.

Arra is panaszkodott, hogy hogy fájdalmai vannak és hányingere van, illetve nem bír lábra állni, azonban az orvosok egy katonatiszt jelenlétében azt bizonygatják, hogy szimulál. Írták még, hogy

szerintük Sebestyén József „önkényesen” hagyta el a kiképzőtábort június 18-án, ellentmondva ezzel a magyar férfi utolsó nyilatkozatának tartalmával, miszerint »Tűnj haza!« felszólítással maguk az ukrán tisztek küldték el őt a táborból.

A felvételek szerint követelték tőle, hogy saját lábán szálljon be a mentőautóba, és írjon alá egy olyan papírt, amiben visszautasítja az orvosi ellátást. A kórházi betegkarton alapján semmilyen testi sérülést sem találtak rajta a vizsgálatok során – írják a közleményben, ismételten figyelmen kívül hagyva azokat a felvételeket, amelyeken Sebestyén József sebesülései világosan is láthatók. 2025. június 24-én Sebestyén József személyesen jelentkezett a beregszászi központi járási kórház sürgősségi osztályán, ahol akut stresszreakció diagnózist állapítottak meg nála, és pszichiátriai fekvőbeteg-ellátásra utalták be a Beregszászon lévő megyei pszichiátriai központba – írták az Ukrán Fegyveres Erők közleményében.

„Az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint a 2025. július 6-án bekövetkezett halálának oka tüdőembólia volt, és semmiféle testi sérülést nem találtak, amely erőszakos beavatkozásra utalna”

– tették hozzá, valamint visszautasították „azokat a feltételezéseket, amelyek kényszer-mobilizációról, kegyetlen bánásmódról vagy az emberi jogok megsértéséről szólnak” a hadkiegészítő központok vagy bármely más katonai tisztségviselő részéről. „Nyitottak vagyunk az ügy körülményeinek átlátható és törvényes keretek közötti vizsgálatára az ukrán jogszabályoknak megfelelően, és kiállunk a szuverén államok belügyeibe való be nem avatkozás elve mellett” – tették hozzá, vélhetően itt reagálva Sándor Fegyír berendelésére a magyar külügyminisztériumba.

Elmondásuk szerint az ukrán fegyveres erők „tiszteletben tartják minden állampolgár jogait, szigorúan betartják a hatályos törvényeket, és minden tőlük telhetőt megtesznek az emberi élet és méltóság megőrzéséért még a háború rendkívül nehéz körülményei között is”, valamint együttérzésüket fejezték ki Sebestyén József hozzátartozóinak.

Kiemelt kép: Sebestyén József (1979–2025), a kárpátaljai magyar férfi, aki azt követően hunyt el, hogy három héttel korábban ukrán tisztek brutálisan összeverték egy kiképzőtáborban (Fotó: Facebook)