Donald Trump újabb vámmal fenyegette meg Kanadát, amin egy feltétellel hajlandó csak változtatni

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy augusztus 1-jétől 35 százalékos vámot vet ki a kanadai árukra, miközben a két ország néhány nappal van egy önként vállalt határidő előtt, amelyet egy új kereskedelmi megállapodás elérésére tűztek ki.

A bejelentés a Truth Social felületén közzétett levél formájában érkezett, amelyben Donald Trump további, általános 15 vagy 20 százalékos vámmal is fenyegette a legtöbb kereskedelmi partnerét. Mark Carney kanadai miniszterelnök az X-en reagálva kijelentette, hogy kormánya továbbra is védi a kanadai munkavállalókat és vállalkozásokat a felülvizsgált augusztusi határidőig. Donald Trump mostani levele egyike annak a több mint húsznak, amelyeket az amerikai elnök az elmúlt héten különböző kereskedelmi partnereknek küldött, többek közt Japánnak, Dél-Koreának és Srí Lankának.

Ahogy Kanada esetében is, Trump ezekre az országokra vonatkozóan is kilátásba helyezte, hogy augusztus 1-jétől életbe lépteti a vámokat.

Az Egyesült Államok már most is 25 százalékos vámmal sújtja az összes kanadai importot, ami alól jelenleg kivételt képeznek azok az áruk, amelyek megfelelnek az Észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás (CUSMA) feltételeinek. Egyelőre nem tisztázott, hogy a legújabb vámfenyegetések vonatkoznak-e a CUSMA által védett árukra is – írja a BBC.

Donald Trump globális szinten is 50 százalékos vámtarifát vetett ki az alumínium- és acélimportra, valamint 25 százalékos vámot minden olyan autóra és teherautóra, amelyet nem az Egyesült Államokban gyártottak. Emellett a közelmúltban sem tétlenkedett: bejelentett egy 50 százalékos vámot a rézimportokra is, amely a következő hónapban lép életbe, továbbá csütörtökön felvetette, hogy 50 százalékos vámot tervez kivetni a Brazíliában gyártott árukra.

Mivel Kanada exportjának mintegy háromnegyede az Egyesült Államokba irányul, és az ország jelentős szereplő az autógyártásban és a fémiparban, ezek a vámok különösen érzékenyen érintik ezeket az ágazatokat. Trump levele szerint a 35 százalékos vámok elkülönülnek ezektől az iparág-specifikus terhektől.

„Amint Önök is tudják, nem lesz vám, ha Kanada, vagy az Önök országában működő vállalatok úgy döntenek, hogy az Egyesült Államokban gyártanak vagy állítanak elő termékeket”

– írta az amerikai elnök.

A vámokat továbbá összekötötte a kormányzat által hónapok óta 51. amerikai államként emlegetett Kanada „kudarcával” a fentanil beáramlásának megfékezésében, valamint az amerikai tejágazatra kivetett kanadai vámokkal és a két ország közti kereskedelmi mérleg hiányával.

„Ha Kanada együttműködik velem a fentanil beáramlásának megállításában, talán megfontoljuk e levél módosítását. Ezek a vámok felfelé vagy lefelé is változhatnak, attól függően, milyen kapcsolatot ápol országuk az Egyesült Államokkal”

– fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök korábban is azzal vádolta Kanadát – Mexikóval együtt –, hogy „hatalmas számú ember és fentanil” érkezik az USA-ba ezekből az országokból.

Hullámvasút a kanadai–amerikai tárgyalás

Kanada az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokkal egy új kereskedelmi és biztonsági megállapodás megkötésének érdekében. A júniusi G7-csúcstalálkozón Mark Carney miniszterelnök és Donald Trump közösen jelentették ki, hogy elkötelezettek egy új megállapodás elérése mellett 30 napon belül, így a határidőt július 21-re tűzték ki.

Donald Trump a levelében azzal fenyegetett, hogy tovább emeli a Kanadára kivetett vámokat, amennyiben az megtorló lépéseket tesz. Kanada már eddig is ellenintézkedéseket vezetett be az Egyesült Államokkal szemben, és kilátásba helyezte újabbakat arra az esetre, ha a felek nem jutnak egyezségre a határidőig. Június végén Mark Carney visszavonta a nagy amerikai technológiai cégekre kivetett adót, miután Trump azt „kirívó támadásnak” nevezte, és a kereskedelmi tárgyalások megszakításával fenyegetett.

Mark Carney később úgy nyilatkozott, hogy az adó eltörlését „egy nagyobb kereskedelmi alku részeként” hozták meg az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszél a kabinetjének a nyilvános ülésén a washingtoni Fehér Házban 2025. július 8-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)