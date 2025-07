Donald Trump új frontot nyitott, 50 százalékos vámot vetne ki Brazíliára

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 50 százalékos vámot tervez kivetni a Brazíliában gyártott árukra, ezzel tovább fokozva az ország elleni kereskedelmi harcot.

Donald Trump ezt egy közösségi médiában megosztott vámtarifa-levélében jelentette be, amelyben meg is vádolja Brazíliát azzal, hogy támadásokat folytat az amerikai techcégek ellen, és boszorkányüldözést folytat az általa „nagyra tartott” volt elnök, Jair Bolsonaro ellen, akit jelenleg azzal vádolnak, hogy részt vett a 2022-es választási eredmény megdöntésére irányuló összeesküvésben – közölte a BBC.

Válaszul Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök szintén egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzésében jelezte, hogy Brazília viszonozni fogja a vámemelést, és figyelmeztetett, hogy semmiféle beavatkozást nem tűrnek az ország igazságszolgáltatási rendszerébe. Donald Trump a héten már korábban is szóváltásba keveredett a regnáló brazil elnökkel Bolsonaro pere kapcsán. Akkor az elnök úgy fogalmazott: Brazília nem fogad el semmilyen beavatkozást, majd hozzátette: „Senki sem áll a törvény felett.”

Szerdán Trump bejelentette azt is, hogy az e hét elején meghirdetett 50 százalékos rézimportra vonatkozó vám augusztus 1-jén lép életbe. Közösségi médiás posztja szerint a döntést nemzetbiztonsági megfontolások indokolták.

Kapcsolódó tartalom Donald Trump 50 százalékos importvámot vet ki a rézre Pedig ebből a fémből nagy szükségük van az importra.

Donald Trump ezen a héten összesen 22 levelet küldött a világ különböző országaiba – köztük kereskedelmi partnereknek, mint Japán, Dél-Korea és Srí Lanka –, amelyekben új vámokat jelentett be az augusztus 1-jén életbe lépő árukra.

Ezek a lépések túlnyomórészt olyan intézkedések újraindítását jelentik, amelyeket Trump már áprilisban bejelentett, de amelyeket ideiglenesen felfüggesztettek a pénzpiacok negatív reakciója miatt.

A Brazíliának címzett levél azonban sokkal célzottabb volt, és jelentős emelést helyezett kilátásba a korábban bejelentett 10 százalékos vámtarifához képest. Érdekesség, hogy az Egyesült Államok tavaly kereskedelmi többletet ért el Brazíliával szemben – vagyis több árut adott el ott, mint amennyit importált onnan.

A levélben az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy az 50 százalékos vámtarifa „szükséges a jelenlegi rezsim súlyos igazságtalanságainak helyrehozásához.”

Első elnöki ciklusa alatt Trump hasonló módon lépett fel, amikor Brazília adótervezetet fontolgatott a techcégek megadóztatására.

A levélben Trump azzal is megvádolta a brazil kormányt, hogy „alattomos támadásokat” indít a szabad választások és az amerikaiak alapvető szólásszabadsághoz való joga ellen, beleértve a „az amerikai közösségi médiaplatformok cenzúrázását” is.

Trump saját közösségi médiacé­ge, a Trump Media is érintett a brazil bírósági döntések elleni jogi csatározásokban, amelyek egyes közösségi fiókok felfüggesztésére vonatkoztak. Brazília korábban ideiglenesen be is tiltotta Elon Musk X nevű platformját, miután az nem volt hajlandó eltávolítani olyan fiókokat, amelyek az ország szerint félretájékoztatást terjesztettek a 2022-es elnökválasztásról.

Donald Trump kritizálta a vasárnap Rio de Janeiróban megtartott Brics-csúcsot is, amelyen a fejlődő országok csoportja – köztük Brazília – vett részt. A csoportot „Amerika-ellenesnek” nevezte, és kijelentette, hogy ezek az országok további 10 százalékos vámot kapnak.

Lula elnök hétfőn visszavágott Trump közösségi médiás fenyegetéseire.

„Tudnia kell, hogy a világ megváltozott. Mi nem akarunk császárt”

– mondta.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott találkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. július 7-én (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)