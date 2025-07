Brüsszel csökkenteni akarja az agrártámogatásokat, hogy helyet csináljon Ukrajna uniós csatlakozásának, hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba

Dömötör Csaba a Fidesz EP-képviselője szerint az Európai Bizottság csökkenteni akarja az agrártámogatásokat, hogy helyet csináljon Ukrajna uniós csatlakozása költségeinek, illetve a korábban felvett hitelek törlesztőrészleteinek, amelyek jóval nagyobbak, mint amivel számoltak.

A politikus csütörtökön Strasbourgban az MTI-nek nyilatkozva elmondta: „Ma nagy vitát tartottak az Európai Parlamentben a közös agrárpolitika jövőjéről. Van miről vitatkoznunk.”

Dömötör arra figyelmeztetett, hogy pár nap múlva nyilvánosságra hozzák a közös agrárpolitika átalakítására vonatkozó konkrét javaslatokat, és szerinte „az előjelek nem is lehetnének borúsabbak”. Úgy fogalmazott: „az uniós agrárpolitikában is el akarják hozni az aszály időszakát.”

A politikus szerint a hírek alapján

Ursula von der Leyen és a weberi nagykoalíció le akarja építeni az agrártámogatási rendszert, és „makacsul tartja magát az a hír, hogy 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat.”

Ezt – mondta – nemrég a brüsszeli nagykoalíció első számú szócsöve, a Politico hírportál is megírta.

A támogatáscsökkentés másik lehetséges módszere – figyelmeztetett Dömötör -, hogy az agrárkasszát beolvasztják egy nagy közös alapba, „hogy ne tűnjön fel, hogy csökkennek a támogatások”. Hozzátette: ennek a tervnek egy világos oka van, hogy „helyet akarnak csinálni az ukrán bővítés költségeinek, illetve a korábban felvett hitelek törlesztőrészleteinek, amelyek jóval nagyobbak, mint amivel számoltak”. Mivel – fogalmazott – nincs plusz pénz, „ezért máshonnan kell elvenni”.

„Végtelenül botrányosnak tartom, hogy miközben a brüsszeli vezetők azon dolgoznak, hogy hogyan lehetne uniós pénzből befedni Ukrajna 2026-os költségvetési hiányát – 6400 milliárd forintnyi összegről van szó -, aközben az agrártámogatásokat lefaragnák. Tehát, a gazdák pénzét Ukrajnának adnák” – jelentette ki.

Dömötör szerint ez a szándék látszik abból is, hogy „zárt ajtók mögött kötöttek megállapodást Ukrajnával arról, hogy még jobban megnyitják az uniós piacokat Ukrajna előtt”. A pontos számokat még nem közölték – mondta -, „így a gazdák nem tudhatják, hogy milyen mennyiségű búza, kukorica vagy baromfihús fogja elárasztani az uniós, így a magyar piacot. Ez elfogadhatatlan. Főleg, hogy ezzel a megállapodással felülírnák a magyar kormány által elrendelt importtilalmat is.”

Dömötör emlékeztetett arra is, hogy az Európai Bizottság hasonló megállapodást kötött a dél-amerikai országokkal is – ez a Mercosur megállapodás. „Mivel az a megállapodás is jövedelmi károkat és piacvesztést okoz az európai, így a magyar gazdáknak, így mi ezt sem támogatjuk” – fogalmazott.

A képviselő bírálta a Tisza Pártot is, amely – mint mondta – annak a weberi nagykoalíciónak az otthona, „amely ezeket a terveket erőlteti”.

Hozzátette: „ebben az ügyben a tiszások ugyanazt csinálják, mint minden más fajsúlyos ügyben. Tagadják a problémát, mondván nincs itt semmi látnivaló, közben a frakciótársaik mindent megszavaznak helyettük.”

„Ezen a héten is szavaztunk egy ezzel kapcsolatos állásfoglalásról a mezőgazdasági bizottságban. Magyar Péter nem volt ott, egyetlen tiszás képviselő sem helyettesítette, más frakciótársak szavaztak helyettük” – mondta Dömötör. Hozzátette: „ha néha bejönnek, a gazdák érdekei ellen szavaznak, például az ingyenes öntözés ellen. Mindig így megy ez.”

A politikus szerint ez azt is jelenti, hogy „az agrártámogatások védelmében a gazdák csak a kormányra és a kormánypártokra számíthatnak”. Úgy vélte, kemény viták jönnek, sok ezermilliárd forint a tét, de „nem azt fogjuk nézni, hogy kellemetlenek-e ezek a viták, hanem azt, hogy hogyan lehet ilyen körülmények között is erősíteni a gazdák helyzetét”.

Dömötör bejelentette: jövő héten gazdatüntetés lesz Brüsszelben, „mi ezt támogatjuk”. Hangsúlyozta: „ha nem változtatnak ezen a politikán, még több tüntetés jön. A gazdáknak minden okuk megvan rá.”

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselõje – MTI/Oláh Tamás