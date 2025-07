Vérre menő harc megy Amerika és az európai országok között, hogy a harctéren bevált izraeli fegyverekhez jussanak

A 2020-as évek meghatározó háborúi – mint az orosz–ukrán háború vagy a 12 napos háborúban kicsúcsosodó kiterjedt közel-keleti konfliktusok – világszinten a védelmi beszerzések számának növekedéséhez vezettek, a nyugati fegyveres erők részéről pedig különleges igény alakult ki, hogy olyan technológiai fejlesztésekkel bővítsék fegyverállományukat, amelyek a jelenkori konfliktusokban már bizonyítottak.

A The Jerusalem Post ezzel kapcsolatban készített mélyinterjút az egyik izraeli high-tech védelmi stratupcég, a SkyHoop vezetőjével, Zach Bergersonnal, akinek a vállalkozása a drónhadviselés elleni eszközök kifejlesztésére szakosodott. A SkyHoop elsősorban olyan mobiltelefonos technológiai eszközöket fejleszt és értékesít, amely a katonák figyelmeztetését segíti elő, hogy hatékonyabban készüljenek fel a különböző drón- és légitámadásokra. Bergerson bár konkrétumokról – az üzleti titoktartás tiszteletben tartása végett – nem beszélhetett, annyit azért elárult:

a technológiát Ukrajnában tervezik majd kipróbálni.

Azt is mondta, hogy jelenleg is zajlanak a beszerzésről szóló tárgyalások az amerikai védelmi minisztériummal, mivel a Pentagon – amely a The Jerusalem Post szerint a hadviselés Szent Gráljaként tekint a hasonló vállalkozásokra – élénk érdeklődést mutat a technológia iránt.

A SkyHoophoz hasonló startupcégek amerikai és izraeli kockázatitőke-társaságoktól vonzanak befektetéseket, és az izraeli védelmi export növekvő európai piacára kívánnak építeni – írja a The Jerusalem Post. Hasonló profillal rendelkezik a Lital Leshem izraeli tartalékos tiszt által alapított Protego Ventures is, amely mintegy 160 védelmi vállalatot tanulmányozott, és mintegy 100 millió dollárt gyűjtött össze – teszik hozzá.

„Nagy számban térnek vissza a tartalékosok a csatatérről, akik vállalkozások alapításába fognak, hogy valós katonai problémákat oldjanak meg, amelyekkel a harctéren találkoztak”

– nyilatkozta Lital Leshem.

A beszerzések kapcsolják össze a közel-keleti konfliktusokat az orosz–ukrán háborúval

Az ukrajnai háború és Donald Trump 2024-es újraválasztása jelentős mértékben megváltoztatta a biztonságpolitikai környezet körülményeit, amelyektől azt remélik az izraeli védelmi vállalatok, hogy jelentős mértékben profitálhatnak. Elsősorban Trump elnök védelmi politikájára támaszkodnak ebben a kérdésben, aki azt szeretné elérni, hogy az európai országok vállaljanak nagyobb anyagi részt a NATO védelmi költéseiben. Kiemelik a szövetségesek új védelmi kiadási tervét, amivel megvalósíthatják az amerikai elnök régóta szorgalmazott célkitűzését, miszerint a tagállamok a nemzeti össztermék 5 százalékát költsék védelemre a korábbi célirányos 2 százalék helyett. A The Jerusalem Post számításai szerint

az 5 százalékos védelmi költségküszöb több százmilliárd dolláros védelmi kiadást jelenthet tíz év alatt.

Izrael védelmi exportja 2024-ben 14,8 milliárd dollárral rekordot döntött, az izraeli védelmi minisztérium múlt hónapban közzétett adatai szerint pedig egy év alatt tovább nőttek az európai eladások. Míg 2023-ban az izraeli fegyvereknek alig több mint harmada – 35 százaléka – irányult Európába, addig

2024-ben az európai fegyverexport az eladások 50 százalékának felelt meg.

A The Jerusalem Post által idézett Jaír Kulas izraeli tartalékos dandártábornok, az izraeli védelmi minisztérium nemzetközi védelmi együttműködési igazgatóságának vezetője szerint így válik tetten érhetővé az ukrajnai háború által előidézett technológiaváltás, aminek köszönhetően az elavult felszereléseket küldik Ukrajnába az európai országok, miközben a csúcstechnológiás felszereléseket Izraeltől vásárolják. A technológiai fellendülés és az ezzel együtt járó bevételnövekedésnek további fontos következménye lehet, hogy a nagy izraeli fegyvergyártók – mint amilyen az Elbit, a Rafael vagy az Israel Aerospace Industries – megpróbálják felvásárolni ezeket a startupokat, amely így segítheti a már meglévő technológiák továbbfejlesztését és elősegítsék a méretnövekedésüket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jim Hollander)