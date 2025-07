Orbán Ráhel bejelentette, hogy ősszel az Egyesült Államokba költözhetnek

A miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel a közösségi oldalán jelezte, hogy ősztől kezdve nagy valószínűséggel családostul átköltöznek az Egyesült Államokba, mivel ott kezdene el egy egyetemi képzést.

„Éppen 15 éve jöttem haza az Egyesült Államokból, ahol egy nyári szemesztert tanultam a bostoni egyetemen. Már akkor tudtam, hogy egyszer szeretnék visszatérni tanulni Amerikába– most úgy tűnik, talán eljött ennek az ideje” – közölte az Instagram-oldalán a miniszterelnök lánya kedden délután. Orbán Ráhel hozzátette:

„Az elmúlt években egyre inkább körvonalazódott bennem az elképzelés, hogy akkor vághatok bele, amikor a legkisebb gyermekem is iskolás lesz. Így nemcsak én fejlődhetek szakmailag, de a gyerekek is sokat tanulhatnak egy új közegben – önállóságot, rugalmasságot, nyitottságot.”

„Berci szeptemberben kezdi az iskolát, én pedig felvételt nyertem egy amerikai egyetemre. Óriási lehetőség, de komoly döntés is, főként anyaként. Az Egyesült Államokban most különösen erős a lendület, inspiráló a versenyhelyzet, és rengeteg új tudás érhető el, amit később itthon is szeretnék kamatoztatni. A cél: tanulni, tapasztalni, hazahozni.” Ugyanakkor megjegyezte, hogy végleges döntést még nem hoztak a kérdésben, családi szinten mérlegelik az ügyet.

Mindeközben a Válasz Online azt állítja, hogy már korábban értesült a költözés tervéről, és kedd reggel levélben megkeresték Orbán Ráhel férjét, Tiborcz Istvánt, hogy erősítse meg az információt. Állításuk szerint választ nem kaptak a megkeresésre, de ezt követően jelentette be Orbán Ráhel a hírt. A lap szerint a gyerekek iskolai ki- és beiratkozását már elintézték az utóbbi hetekben, amiből szerintük arra lehet következtetni, hogy a kérdés lényegében eldőlt.

Az utóbbi években egyébként egyszer már éltek külföldön Orbán Ráhelék: 2021 és 2022 közt a spanyolországi Marbellán laktak.

