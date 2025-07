Karácsony Gergely Ursula von der Leyennel tárgyalt Strasbourgban, Szentkirályi Alexandra is reagált

Ursula von der Leyennel, az európai bizottság elnökével tárgyalt Karácsony Gergely főpolgármester kedden Strasbourgban; a főpolgármester megköszönte az EB elnökének a Budapest Pride melletti kiállását és egyeztettek a Budapestnek járó európai uniós forrásokról.

A megbeszélésről Karácsony Gergely a Facebook-oldalán számolt be. Itt arról írt, „bármerre fordul is a kormány, Budapest marad Európában”.

Mint írta, megköszönte Ursula von der Leyennek elnökének a Budapest Pride melletti kiállását. „Az Európai Bizottság elnöke is osztja: igazi szabadságünnep volt Budapesten, ahol a város megmutatta erejét és ragaszkodását az elveihez és értékeihez” – írta. Hozzátette: „a Budapest Pride, a betiltás kudarca és Budapest kiállása a szabadságért” szerdán az Európai Parlamentben is téma lesz.

A főpolgármester beszámolója szerint tárgyaltak a Budapestnek járó európai uniós forrásokról is. Karácsony Gergely megjegyezte: a jogállamisági eljárásból eredő forrásmegvonásokat a kormány jelenleg Budapest ellen fordítja, és Budapest valószínűleg az egyetlen főváros, „amely nulla darab aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik”. Hozzátette: a megbeszélésen azt képviselte, hogy a felfüggesztett források jussanak el a városokhoz, és az erről szóló megoldási javaslatát be is mutatta az EB elnökének.

„Világos volt, hogy az Európai Bizottság nagyon aktívan követi a magyarországi fejleményeket, az európai értékeket szisztematikusan romboló kormánypolitikát”

– jegyezte meg.

A főpolgármester szerint az európai nagyvárosok – Budapesttel együtt – sok esetben következetesebben képviselik az uniós alapértékeket, mint a nemzeti kormányok és a városok „mára a jogállamiság szigeteivé váltak”.

„Ez a tendencia azt indokolja, hogy a jogállamisági jelentések és az országspecifikus ajánlások kiterjedjenek az önkormányzatok helyzetének vizsgálatára is” – jegyezte meg.

Szentkirályi Alexandra: Jár a kockacukor

„Karácsony Gergelyt magához hívatta von der Leyen Pride-ügyben. Karácsony pedig pattant – jár a kockacukor” – reagált Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra a főpolgármester találkozójára.

A Fidesz budapesti elnöke arra a következtetésre jutott, hogy az uniós források elérhetősége immár összefüggésbe hozható a Budapest Pride támogatásával. Mint fogalmazott: „Ma már azt is tudhatjuk, hogy az uniós források feltétele a Pride. Szép kis paktum.”

„De vajon azt számon kérte az elnök asszonytól, hogy a Bizottság miért akarja eltörölni a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, a multik extraprofit-adóját, az árréscsökkentést és a családoknak járó adókedvezményeket?” – tette fel a kérdést, majd meg is válaszolta azt: „Nyilván nem.”

Bejegyzése végén felszólította Karácsony Gergelyt:

„Főpolgármester úr! Nem akarnánk megzavarni jókedvében, de volna még itt egy város – nem is akármilyen –, hanem a magyar nemzet fővárosa, amit önre bíztak annak polgárai. Szerintünk lenne itt tennivalója bőven.”

„Ezért, ha elfogyasztotta finom francia borait és vacsoráját Strasbourgban, várjuk haza dolgozni. Öt hét nyári szabadsággal jól be kell osztani idejét!” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely és Ursula von der Leyen (Forrás: Facebook/Karácsony Gergely)