Európai ügyészségi botrány: különleges alakulat rohanta le a konzervatív francia párt központját

Az ötödik köztársaság 67 éves történetében példátlan akcióban szerdán golyóálló mellényt viselő pénzügyőrök és rendőrök tartottak házkutatást a Nemzeti Tömörülés (RN) irodáiban. Arra hivatkoztak, hogy az Európai Ügyészség nyomozást indított az Identitás és Demokrácia (ID) nevű európai parlamenti csoport ellen. Az RN viszont a Patrióták Európáért csoport tagja.

„A nemzetgyűlés párizsi székhelyén házkutatás folyik” – jelentette be szerda délelőtt Jordan Bardella elnök az X-fiókján. „Ma reggel 8:50 óta a nemzetgyűlés székhelyét, beleértve a vezetők irodáit is, körülbelül húsz fegyveres, golyóálló mellényt viselő pénzügyi rendőrségi tiszt és két nyomozó bíró kutatja át.” Az RN elnöke hozzátette, hogy

„a legerősebb ellenzéki párt összes e-mailjét, dokumentumát és könyvelési anyagát lefoglalták,

anélkül, hogy jelenleg tudnánk, pontosan mi az alapja a vádaknak”.

Látványos és példátlan művelet

Szerdán házkutatás alá vonták a konzervatív párt párizsi székhelyét, cégeit, és a vezetők lakóhelyeit is. Jordan Bardella, aki egyben a francia nemzetgyűlés elnöke is, elmondta: „Az utolsó regionális, elnöki, parlamenti és európai kampányokkal kapcsolatos összes irata, vagyis a párt teljes választási tevékenysége ma a bíróság kezében van.” A hatóság tehát lefoglalta a 2024-ben a választások első fordulóját fölényes többséggel megnyerő párt teljes kampányanyagát – tudósított a Le Figaro.

Laurent Jacobelli, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) szóvivője nyilatkozik a sajtó képviselőinek, miután házkutatást tartott a rendőrség a párt párizsi irodáiban 2025. július 9-én. 67 éve példátlan eset (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)

Az európai parlamenti képviselő azzal zárta szavait, hogy elítélte ezt a „látványos és példátlan” műveletet, amely szerinte „egyértelműen egy új zaklatási akció része. Súlyosan sérült a pluralizmus és a demokratikus esélyegyenlőség! Az ötödik köztársaság történetében még soha nem volt példa arra, hogy egy ellenzéki párt ilyen erőteljes támadásnak legyen kitéve”.

A 2024-es, előre hozott választásokon induló pártok közül

a Nemzeti Tömörülés szerezte meg a legtöbb parlamenti helyet: 125 mandátumával

toronymagasan vezet a vele szemben pártszövetségekben induló formációkkal szemben.

Lapinformációk alapján rohamoztak

Mint arról a hirado.hu is beszámolt: Franciaországban szinte törvényszerű, hogy börtönbüntetésre ítéljék a köztársasági elnöki poszt közelébe kerülő konzervatív jelölteket. A baloldali elfogultságukról közismert bírák letöltendőt szabtak ki Marine Le Pen konzervatív politikusra, úgy, ahogy pár éve Francois Fillon volt kormányfőre is. A többször is újra elítélt, magyar származású volt köztársasági elnök, az ellenőrizetlen, tömeges bevándorlást következetesen ellenző Nicolas Sarkozy ellen öt pert indítottak, kettőben börtönre ítélték. Eric Zemmour konzervatív esszéista és politikus eddig „megúszta” pénzbüntetéssel.

A házkutatásokat egy 2024 júliusában indított bírósági nyomozás keretében hajtották végre, amely Marine Le Pen 2022-es elnöki kampányának, az azt követő parlamenti választásoknak, valamint a 2024-es európai választásoknak az illegális finanszírozásával kapcsolatos gyanú miatt indult – közölte a párizsi ügyészség. A szokásos eljárás szerint ezt a harmincegy oldalas dokumentumot először a parlament főtitkára hagyja jóvá, majd a költségvetési ellenőrző bizottság (Cont) értékeli, mielőtt az Európai Parlament elnöksége döntést hozna az összegek esetleges behajtásáról.

🇫🇷 PERQUISITION AU SIÈGE DU RN.

La mafia mondialo-cosmopolite du Faubourg St-Honoré serait-elle en train de s’assurer de l’inéligibilité de Marine Le Pen pour les prochaines élections présidentielles ? 🤔 pic.twitter.com/IwIZyDUr64 — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) July 9, 2025



Az Európai Ügyészség (Eppo) – emeli ki a Le Figaro –

nyomozást indított egy olyan jelentés alapján, amelyet még nem hagytak jóvá,

és amelyet a Le Monde és más lapok idő előtt hoztak nyilvánosságra.

Hibás házszám?

Az ellenőrök szerint az ID-csoport állítólag megsértette a szabályokat azzal, hogy számos, az európai tevékenységeihez nem kapcsolódó egyesületeknek adományozott (több mint 700 000 euró), és négy magánszolgáltatóval kötött szabálytalanságokkal fertőzött szerződéseket (több mint 3,6 millió euró).

A házkutatások előtti napon, július 8-án, kedden az Európai Ügyészség bejelentette, hogy vizsgálatot indított az ellen a politikai család ellen, amelyhez a Nemzeti Tömörülés 2024 előtt tartozott az Európai Parlamentben, különféle pénzügyi szabálytalanságok miatt.

„Nincs jogi kapcsolat az ID és a Patrióták Európáért között; ez a két jogi személy elkülönül”

– idézte a Le Point című lap Jordan Bardellát, aki a szerdai rendőrroham előtt egy nappal, július 8-án, Strasbourgban reagált az Európai Ügyészség jelzésére. „Nem történt uniós források sikkasztása. Nem történt közpénzek sikkasztása. Az európai közigazgatás vitatja a szabályok értelmezésének módját bizonyos szerződésekben” – húzta alá.

Bardella azt is elmondta: „Egyetlen francia bank sem volt hajlandó pénzt kölcsönadni a Nemzeti Tömörülésnek választási kampányainak finanszírozására, ezért is valószínűtlen, hogy az RN-t azzal vádolják, hogy ilyen forrásokból finanszírozta a saját kampányát. Hitelesített kampányszámlájukat pedig bemutatták, erről a nemzeti kampányszámla bizottság már rendelkezik az összes információval.”

