Repülőgép-hajtómű szippantott be egy férfit a bergamói repülőtéren

A férfi haláláról, illetve ennek nyomán a légikikötő több mint egyórás lezárásáról a Corriere della Sera című milánói napilap számolt be.

A tájékoztatás szerint

A férfiról, akit a repülőtéren szolgálatot teljesítő rendőrök hasztalan próbáltak feltartóztatni, úgy tudni, hogy nem a repülőtéren dolgozott, de utas sem volt. Feltételezések szerint öngyilkossági szándékkal rohant az indulni készülő repülőgép hajtóműve elé.

#BREAKING: TRAGIC ACCIDENT AT MILAN BERGAMO AIRPORT 💔

A ground worker in his 30s died after being sucked into the engine of a Volotea Airbus A319 (EC-MTF) at Milan Bergamo Airport on Tuesday morning. The incident occurred around 10:20 a.m. as flight V73511 to Asturias (BGY–OVD)… pic.twitter.com/o7oWLhY2Lj

— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) July 8, 2025