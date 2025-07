Könnyes búcsú a metál trónjáról: Ozzy Osbourne utoljára lépett színpadra a Black Sabbath-tal

A heavy metal egyik legnagyobb ikonja, Ozzy Osbourne egy utolsó, felejthetetlen koncerttel búcsúzott el a közönségtől és a színpadtól. A Back To The Beginning című koncertet a birminghami Villa Park stadionban rendezték meg, és ez volt az első alkalom húsz év után, hogy az eredeti Black Sabbath-tagok – Geezer Butler, Tony Iommi és Bill Ward – újra együtt léptek fel. Egyben ez volt az utolsó alkalom is.

A 76 éves Osbourne – akit sokan a heavy metal alapítójaként tisztelnek – éveken át tartó egészségügyi problémákkal, köztük Parkinson-kórral küzdött, és korábban már vissza kellett mondania több koncertjét is. Felesége, Sharon Osbourne kezdeményezésére született meg az ötlet: legyen egy utolsó fellépés, ahol Ozzy méltó módon búcsúzhat rajongóitól. A koncert monumentális volt: 40 ezer rajongó előtt, egy drágaköves koponyákkal díszített fekete trónról emelkedett fel a színpadra Ozzy, és így kezdte meg a műsort szólókarrierjének legismertebb dalaival, mint a Mr. Crowley vagy a Crazy Train. Ezt követte a Black Sabbath színpadra lépése, a zenekari tagok együtt adták elő a klasszikusokat, többek között az Iron Mant és a Paranoidot. „Fogalmad sincs, mit jelent ez nekem – köszönöm a szívem legmélyéről” – mondta könnyeivel küszködve a közönségnek, miközben végig ülve énekelt, de hangja és ikonikus tekintete mit sem vesztett erejéből. A rajongók végig a nevét skandálták, miközben Ozzy újra és újra buzdította őket. A show-t többek között a Metallica, Slayer, Halestorm és Guns N’’ Roses tagjai is színesítették, sőt, a színpadra lépett több világsztár is, például Steven Tyler, Ronnie Wood, Yungblud, Travis Barker, Chad Smith és sokan mások, akik szupercsapatok formájában tisztelegtek Osbourne előtt. A fellépők egybehangzóan állították: nélküle és a Black Sabbath nélkül nem léteznének ma azok a zenekarok, melyek milliókat inspirálnak. A Metallica frontembere, James Hetfield így fogalmazott: „Black Sabbath nélkül nem lenne Metallica.” A legendás Anthrax gitárosa, Scott Ian pedig hozzátette: „Nem búcsúzni jöttünk, hanem köszönetet mondani.” A stadionban egész nap hatalmas Ozzy- és Black Sabbath-strandlabdák pattogtak, a kivetítőkön pedig hírességek – Billy Idol, Dolly Parton, Ricky Gervais, Sir Elton John – videóüzenetei emelték az est fényét. A házigazda, Jason Momoa arról beszélt: a heavy metal sokak számára menedék volt, Black Sabbath zenéje pedig generációkat inspirált. A koncert teljes bevétele jótékony célra megy: a Cure Parkinson’s alapítványnak, a Birminghami Gyermekkórháznak, valamint az Acorn’s gyermekhospice-nak ajánlották fel. A Black Sabbath 1968-ban alakult Birminghamben, és több mint 75 millió eladott lemezzel vált a világ egyik legsikeresebb metálzenekarává. 2006-ban a Rock and Roll Hírességek Csarnokába is bekerültek, és számos életműdíjat kaptak – köztük Grammyt és Ivor Novello-díjat is. A mostani koncert volt az első fellépésük két évtized után – és egyben az utolsó is. A show végén tűzijáték és hangos ováció zárta le a történelmet író estét. A rajongók számára ez volt a végső tisztelgés a „Sötétség Hercege” előtt. „Óriási élmény, hogy itt lehettem” – mondta a 19 éves Calum Kennedy Skóciából. „Ez volt minden idők legnagyobb metálkoncertje.” Ben Sutton, 24 éves rajongó így nyilatkozott: „Fontos volt, hogy mi, a fiatalabb generáció is megismerjük ennek a műfajnak a gyökereit. Megtiszteltetés, hogy elbúcsúzhattam tőle.” Egy másik néző, Steve Townson hozzátette: „Ott voltam az elején. Örülök, hogy itt lehetek a végén.” Kapcsolódó tartalom A világ legnagyobb fizetős koncertjét tartották meg Zágrábban: félmilliós tömeg előtt lépett fel a nacionalista énekes Mintegy 500 ezren vettek részt Marko Perkovic Thompson koncertjén. Kiemelt kép: Ozzy Osbourne az angol Black Sabbath együttes európai búcsúturnéjának budapesti állomásán (Fotó: MTI/Mohai Balázs)