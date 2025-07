Fához kötözték, helyenként megcsonkították az áldozatokat – egy jelentés szerint válogatott módon követtek el nemi erőszakot a Hamász terroristái a túszok ellen

Egy átfogó vizsgálat eredményeképp kiderült, hogy 2023. október 7-én, vagyis a háború kitörése napján megerőszakolták a Hamász terroristái az első túszokat – írja az Israel Hayom. A korábban a palesztin iszlamista terrorszervezet által fogva tartott áldozatok és szemtanúk tettek vallomást minderről, akik arról is beszéltek, hogy a szexuális zaklatást taktikai fegyverként alkalmazták a terroristák.

A tizenöt túlélő által elmondottakat tartalmazó és közzétett jelentés azért is számít mérföldkőnek a terroristák által elkövetett kegyetlenkedések felderítésével kapcsolatban, mivel korábban a kiszabadított túszok közül csak egyetlen áldozat beszélt nyíltan a fogságában elszenvedett megrázkódtatásáról. Az ENSZ által támogatott, izraeli–brit kezdeményezésre alakult, jogi és szexuális szakértőkből álló Dinash projekt csapata – amely a bibliai próféta és pátriárka, Jákob egyetlen lányáról, Dináról kapta a nevét, „a tagadás, a félretájékoztatás és a globális hallgatás elleni küzdelem” jegyében jött létre – arra a következtetésre jutott, hogy

széles körben elterjedt és szisztematikus volt a szexuális erőszak a körülbelül 1200 ember halálát okozó támadás idején.

Azt is írják a jelentésben, hogy a nemi erőszak és a csoportos nemi erőszak legalább hat különböző helyszínen történt, bár a legtöbb áldozatot vagy meggyilkolták, vagy túlságosan is traumatizálták őket az események ahhoz, hogy az elszenvedett tragédiáról beszélni tudjanak. A jelentés 15 visszatért gázai túsz, egy a Nova zenei fesztiválon elkövetett nemi erőszak kísérletének túlélője, valamint 17 olyan személlyel készült interjúkon alapul, akik tanúi voltak vagy hallották a támadásokat. Továbbá szerepelnek a jelentésben a traumatizált túlélőket kezelő terapeutákkal készült interjúk – írja az Israel Hayom.

„Egyértelmű mintázatok rajzolódtak ki a szexuális erőszak elkövetésének módjában” – írják a jelentésben, amelyben horrorisztikus részletességgel írnak arról, hogy sok esetben az áldozatokra, akik közül többeket kivégzésük után találtak meg, részben vagy teljesen meztelenül, esetleg fákhoz vagy oszlopokhoz kötözve bukkantak rá, és tetten érhetők voltak a csoportos nemi erőszakra és a nemi szerv csonkítására vonatkozó bizonyítékok.

A dokumentáció az október 7-ei támadás számos meghatározóvá vált helyszínén és eseményén történteket dolgozza fel:

a Nova zenei fesztivál elleni támadást,

a 232-es út elleni támadást,

valamint a három kibuc – Reim, Nir Oz és Kfar Aza – elleni támadásokat.

A szexuális erőszak a fogságban is folytatódott, sok hazatért arról számolt be, hogy kényszerítették, vetkőzzön meztelenre, fizikailag és verbálisan zaklatták, szexuális zaklatásról beszéltek, és kényszerházassággal is fenyegették őket – teszik hozzá a jelentéstevők. A jelentés kiemeli, hogy küldetése

„tisztázni a történelmi tényeket: a Hamász a szexuális erőszakot taktikai háborús fegyverként használta”.

Korábban a szexuális zaklatásokat tagadók azzal érveltek ugyanis, hogy az erről szóló vádak csupán az izraeli kormány hivatkozási alapját jelentő propagandatermékek, amivel legitimálják a háborút. A Dinash projekt jelentése ezért szisztematikus cáfolata az erről szóló állításoknak. A teljes jelentést kedden fogják nyilvánosságra hozni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)