Egy vicces bejegyzés után eltűnt Iránban a fiatal francia biciklista

„A Kaszpi-tenger és az Indiai-óceán között fekvő, Franciaország háromszorosának megfelelő területű ország, ahol sivatag, homokdűnék, tenger, erdők, hegyek találhatók.(…) Ha meg akarsz szabadulni európai vagyonodtól, ez nem a megfelelő hely,

– lelkesedett egy nemrég, Iránban közzétett Instagram-bejegyzésében Lennart Monterlos, aki arra készült, hogy – 35 országon át – Japánba biciklizzen Franciaországból.

A francia–német származású, kettős állampolgárságú, közelebbről a franciaországi Besançonba való fiú június 12-én, eltűnése előtt négy nappal közzétett bejegyzésben arról írt: „Azt mondták, hogy túl nagy a kockázat. Majd mindenki maga ítélje meg.” Elismerve, hogy ez az úti cél nem hasonlítható a francia Riviérához, és hogy bizonyos óvintézkedéseket igényel. Kijelentette, hogy „számára eddig nagyon jó élmény volt” . És hogy kihívást jelentsen Instagram-közösségének, hozzátette: „Szeretne Iránba menni?”

A Le Parisien hozzáteszi, a fiú, aki a tervéről azt írta, hogy „különböző országokon és kultúrákon keresztül utazva remélem, hogy hiteles kapcsolatokat teremthetek a helyiekkel, megoszthatom a történeteiket, és egy fenntarthatóbb életmódot népszerűsíthetek”, 2024 augusztusában hagyta el Besançont, és azóta egymás után átutazott Svájcon, Németországon, Ausztrián, Szlovákián, Magyarországon, Szerbián, Románián, Bulgárián és Törökországon. November 24-én érkezett meg az iráni Szalmászba. Decemberben hazament karácsonyozni, majd több hónapos franciaországi szünet után május 24-én folytatta útját a közép-iráni Varzanehben.

A 18 éves fiú, akinek június 16-án nyoma veszett, néhány nappal korábban, 800 követőjének címezett feljegyzését így zárta: „Főleg hallgass a médiára, ez egy nagyon veszélyes ország, ne gyere Iránba!” A videóban, melyet később töröltek, különféle iráni helyszíneket mutat be, azon viccelődve, hogy „miért nem érdemes ide jönni”.

A felvételen többek között értékelte az irániak humorát is. A perzsa államban tartózkodás veszélyét részletező szavait iróniának szánta, ám önbeteljesítő jóslat lett: a fiú, aki utolsó videóját június 15-én készítette,

fogalmaz külügyi forrásokra hivatkozva a Le Figaro.

Lennart a háttérben a sivatag dűnéivel készítette el a felvételt, miután elhagyta Varzaneh települést Iszfahán közelében, az ország közepén. „Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen” – írta a felvételhez.

a közel-keleti események, illetve a Párizs és Teherán közötti feszültségek fényében. „Kapcsolatban állunk a családdal az ügyben” – mondta egy diplomáciai forrás vasárnap, emlékeztetve arra, hogy az iráni hatóságok által folytatott „szándékos nyugati túszejtési politika” miatt továbbra is „ajánlott, hogy a francia állampolgárok ne utazzanak Iránba”.

The French nationals Cécile Kohler and Jacques Paris, held hostage in Iran for over three years, have been charged by the Islamic Republic with “espionage for Mossad,” “plotting to overthrow the regime,” and “corruption on earth. pic.twitter.com/Q0Xh3ryure

— Lioness לביאה 🎗️💙✨🦁🌺 (@Lionesssa12) July 5, 2025