XIV. Leó elhagyta a Vatikánt, itt tölti a következő két hetet a katolikus egyházfő

Az egyházfő a vasárnap déli Úrangyala-imádságot még a vatikáni pápai lakosztálynak a Szent Péter térre néző ablakából mondta el. A pápa beszédében angol nyelven fájdalmát fejezte ki és tudatta, hogy imádkozott a texasi áradások áldozataiért. XIV. Leó méltatta azokat a zarándokokat, akik a júliusi forróságban érkeznek Rómába a jubileumi szent évben, és nem tántorodnak el, hogy végigjárják a bazilikákat. „Mindenkinek azt kívánom, legyen lehetősége vakációzni teste és lelke feltöltésére” – mondta XIV. Leó.

A Vatikán által közölt információk szerint XIV. Leó vasárnap délután öt órakor érkezik meg Castel Gandolfóba. Az Albano-tó partján emelkedő, valamivel több mint nyolcezer-ötszáz lakosú város „második Vatikánként” ismert a pápák nyári rezidenciája miatt. II. János Pál és XVI. Benedek is Castel Gandolfóban töltötte a nyár legmelegebb heteit. A hagyományt Ferenc pápa szakította meg: 2013 és 2025 között üresen állt a vidéki pápai palotaegyüttes, és az idegenforgalom is majdnem teljesen eltűnt a városból.

Castel Gandolfo is preparing to welcome Pope Leo XIV for a special two-week summer stay. This small lakeside town, which last hosted a pope during Benedict XVI’s pontificate, revives a historic papal connection dating back 400 years. EWTN’s Magdalena Wolinska-Riedi has more. pic.twitter.com/n05BsPGfmR

