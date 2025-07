Magyar turistabusz szenvedett balesetet Szabadkánál

Magyar turistákat szállító autóbusz szenvedett balesetet Szabadkánál vasárnap, nyolcan megsérültek – erősítette meg a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) értesülését a szabadkai rendőrség.

Az RTS beszámolója szerint az autóbusz 82 utasával 13 óra 30 perc körül ütközött össze egy teherautó pótkocsijával a Szabadkát elkerülő úton, amikor a Kelebia-Tompa határátkelő felé tartott. A balesetben nyolcan sérültek meg, őket a szabadkai kórházba szállították, az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint egyikük sincs életveszélyes állapotban.

A helyszínelés még folyik, a határátkelőre vezető út egyik sávját lezárták.

Paczolay Máté külügyi szóvivő az MTI-nek elmondta, hogy a buszbalesetben nyolc diák könnyű sérüléseket szenvedett. Őket a Szabadkai Kórházba szállították kivizsgálásra, amelyet követően valamennyiüket elengedték, tekintettel arra, hogy egyiküknek sem volt olyan súlyos sérülése, ami kórházi ellátást igényelt volna. A diákok azóta csatlakoztak társaikhoz és úton vannak haza Magyarországra. A Szabadkai Főkonzulátus az érintett hatóságokkal továbbra is folyamatos kapcsolatban van és segítséget nyújt ahhoz, hogy a diákok a lehető leggyorsabban lépjék majd át a röszkei határt – tette hozzá a külügyi szóvivő.

Vasárnap reggel egy másik súlyos baleset is történt. A hirado.hu is beszámolt arról az esetről, amikor a 442-es főúton, Kunszentmárton és Tiszaföldvár között árokba borult egy autóbusz. A buszban 77 fő – köztük felnőtt és gyermek – utazott. A baleset következtében, az elsődleges információink szerint, 19 fő szenvedett sérülést – közölte a rendőrség saját oldalán.

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Az MTI információi szerintegy ukrán rendszámú buszt ért baleset. Az ukrán nagykövetség közölte is, hogy a buszon ukrán gyerekek utaztak. Sándor Fegyir nagykövet és több konzul is a helyszínre indult, hogy segítséget nyújtsanak az érintett ukrán állampolgároknak. A nagykövetség forródrótot is működtet a balesettel kapcsolatban.

