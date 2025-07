Pánik a Ryanair-járatán, a gép szárnyaira mászva próbáltak menekülni az utasok – VIDEÓ

Rémálommá vált egy éjszakai Ryanair-járat indulása a mallorcai Palma repülőtérről, amikor pánik tört ki a fedélzeten. Az utasok közül többen a szárnyakon át menekültek, tizennyolc ember megsérült, közülük hatot kórházba kellett szállítani – számolt be a Mirror nyomán a Magyar Nemzet.

Developing ! A Ryan air B737 aircraft was evacuated on the apron of the Son Sant Joan Airport in Palma due to a fire incident leaving 18 with minor injuries.

During the incident, passengers were evacuated through the emergency exits, where some passengers jumped from the wings… pic.twitter.com/YDTQjODFlS

— FL360aero (@fl360aero) July 5, 2025