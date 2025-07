Elhunyt Julian McMahon, a Fantasztikus Négyes sztárja

Julian McMahon pályafutását modellként kezdte, majd színészként vált ismertté a The Power, the Passion és az Otthonunk című ausztrál sorozatokban, mielőtt áttörést ért el nemzetközileg is elismert televíziós és filmes szerepeivel. Emellett szerepelt az FBI: Most Wanted című sorozatban is.

Felesége, Kelly McMahon így nyilatkozott a Deadline magazinnak:

„Szeretném megosztani a világgal, hogy szeretett férjem, Julian McMahon békésen hunyt el a héten, miután bátran megküzdött a rákkal. Julian imádta az életet, a családját, a barátait, a munkáját és a rajongóit. A legnagyobb vágya az volt, hogy minél több embernek örömet szerezzen.”

Kapcsolódó tartalom Szombaton helyezik végső nyugalomra Diogo Jotát, a Liverpool autóbalesetben elhunyt csatárját

Kiemelt kép: Julian McMahon A szörfös című film vörös szőnyegén a 77. Cannes-i Filmfesztiválon a Cannes-i Fesztiválpalotában 2024. május 17-én, Cannes-ban, Franciaországban. (Fotó: Daniele Venturelli/WireImage)