Kínos affér a brit haditengerészetnél: házasságon kívüli kalandja miatt menesztették az admirálist

Felmentették a szolgálat alól a brit Királyi Haditengerészet (Royal Navy) korábbi vezetőjét, Sir Ben Key-t, miután egy vizsgálat alapján kiderült, hogy házasságon kívüli afférja lehetett az egyik beosztottja feleségével.

A brit Királyi Haditengerészet volt vezetőjének szolgálati jogviszonyát megszüntették, miután lefolytattak egy vizsgálatot a vele szemben felmerült gyanúval kapcsolatban – közölte a brit védelmi minisztérium, amely szerint

Sir Ben Key volt tengernagy magaviseletéről megállapították, hogy „messze elmaradt a szolgálatban résztvevőktől elvárt értékektől és előírásoktól”.

A BBC szerint az 59 éves katonai parancsnok idén nyáron vonult volna vissza a haditengerészet éléről, ahol 2021 óta szolgált. Az utóbbi hónapokban azonban felmerült vele szemben a hivatali visszaélés vádja, és május elején felfüggesztették a tisztségéből a vele szemben zajló vizsgálat idejére. A The Sun a botrány kirobbanásakor azt állította, hogy

a háromgyermekes, házasságban élő katonatisztnek viszonya volt egy nála fiatalabb női beosztottjával, aki szintén házas volt.

A brit lapok szerint az eset azért is példa nélküli, mert a brit haditengerészet több száz éves történetében a mostani első alkalom, hogy a vezető ellen szabálysértési eljárás indult. Bár a brit védelmi tárca nem részletezte a Sir Ben Key felmentésének okát, ezzel az üggyel lehet összefüggésben a mostani vizsgálat is. Az eset azért is példa nélküli, mert a katonatisztek általában a nyugdíjba vonulásuk után megtarthatják a katonai rendfokozatukat, de Ben Key-t most a tengernagyi címétől is megfosztották. A lovagi címét, illetve a neki alanyi jogon járó juttatásokat viszont megtarthatja.

Sir Ben Key az ügyre reagálva azt mondta: „Mélységesen sajnálom a tavaly tavasszal tanúsított magatartásomat, amely messze elmaradt a magam és a Királyi Haditengerészet számára felállított normáktól”. Hozzátette, hogy teljes mértékben elfogadta a döntést, és „nagyon sajnálja azokat, akiket személyesen megbántott”.

Nemcsak az affér a tilos, hanem a bajtárs házasságának veszélyeztetése is

Brit sajtóhírek szerint az egész ügy abból pattant ki, hogy Ben Key beosztottjának férje jelentette a haditengerészet vezetőjének a feleségével ápolt viszonyát a védelmi minisztériumnál. Ha tényleg kapcsolat volt kettejük közt, az két szempontból is vétséget jelentett a szolgálati előírásokkal szemben,

ugyanis a brit haditengerészetnél nemcsak a parancsnokok és a beosztottjaik közti romantikus kapcsolat a tilos, hanem az is, hogy a haditengerészet tagjai egy másik bajtársuk házasságát „veszélyeztessék”.

Úgy tudni, hogy a botrány kirobbanása után Sir Ben Key megpróbált volna „csendben” nyugdíjba vonulni, de több vezető – Dame Sharon Nesmith tábornok, a vezérkar helyettes vezetője és John Healey védelmi miniszter – ragaszkodott a hivatalos vizsgálat lefolytatásához.

