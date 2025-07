A német és a holland titkosszolgálat szerint Oroszország egyre többször használ vegyi fegyvereket Ukrajnában

Oroszország egyre több vegyi fegyvert vet be az ukrajnai hadszíntéren a holland titkosszolgálat (AIVD) és a német hírszerzés (BND) pénteken közzétett közös közleménye szerint.

„Az orosz erők bevett gyakorlatává vált a könnygáz és a klórpikrin használata” – olvasható a bejelentésben. A nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt (CWC) tilalma alá eső, a könnygázhoz hasonlító klórpikrinnel kapcsolatban – amelyet már az első világháborúban is bevetettek a szemben álló felek – a titkosszolgálatok kiemelték, hogy magas koncentrátumban, zárt térben halált okozhat. A gázt a közlemény szerint drónokról dobják le a harctérre azért, hogy kikergessék a katonákat a lövészárkokból, majd ezt követően lelőjék őket.

Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter egy interjúban szigorúbb szankciókat szorgalmazott Moszkva ellen, valamint aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az orosz fél egyre gyakrabban vet be vegyi fegyvereket, hangsúlyozva, hogy ez nem csupán Ukrajnára, hanem más országokra is veszélyt jelenthet.

„Ez egy évek óta látott tendencia: egyre inkább megszokottá válik, hogy Oroszország vegyi fegyvereket vet be” – hívta fel a figyelmet és hozzátette, hogy legalább három ukrán halálát lehet vegyi fegyverekkel összefüggésbe hozni és több mint 2500, a harctéren megsebesült katona számolt be az orvosoknak vegyi fegyverek okozta tünetekről. Úgy vélekedett, a szankciók keretében meg kell szüntetni Moszkva tagságát a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsában is. Peter Reesink, az MIVD vezetője a maga részéről „több ezer” ilyen jellegű esetről tett említést, és hozzátette, hogy az ukrán fél 9000-re teszi ezeknek a számát.

Az Egyesült Államok először tavaly májusban vetette Moszkva szemére, hogy a harcok során klórpikrint is bevet, Ukrajna pedig azt közölte, hogy több ezer ilyen olyan esetről tud, amikor az orosz hadsereg vegyi fegyvert használt. Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem reagált a közleményre, Moszkva azonban korábban azt közölte, nem használ illegális fegyvereket, ugyanakkor hozzátette, hogy ezzel szemben Ukrajna igen.

A 193 OPCW tavaly azt közölte, Kijev és Moszkva állításait nem tudja igazolni. A szervezetet egyelőre nem kérték fel további vizsgálatra, amelyet az alapszabálya értelmében tagállamok kezdeményezhetnek.

Mind Oroszország, mind Ukrajna aláírta a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt, Oroszország pedig – az Egyesült Államokhoz hasonlóan – azt közölte, hogy megsemmisítette vegyifegyver-készleteit. A holland hadsereg ugyanakkor bejelentette, kézzelfogható bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy Oroszország fokozta a vegyifegyver-gyártást, amelynek keretében Reesink szerint szélesítette kutatási kapacitásait és a területen dolgozó tudósokat is toboroz. Mint mondta, a hadseregben utasításokat is adnak a katonáknak a mérgező anyagok használatáról.

Kapcsolódó tartalom Putyin világossá tette Trumpnak: Oroszország nem fog visszalépni a céljaitól

„Nemcsak afféle frontvonalbeli bütykölgetésről beszélünk; ez az egész tényleg egy nagyobb program része. És ez már csak azért is aggasztó, mert ha nem tisztázzuk és nem tesszük közzé, mit művel Oroszország, nagyon valószínű, hogy a tendencia folytatódik majd” – figyelmeztetett.

Kiemelt kép: Mentõalakulatok dolgoznak egy orosz rakétacsapásban találatot kapott lakóépületnél Kijevben 2025. június 23-án, miután reggelre virradóan az orosz hadsereg 16 rakétát és több mint 350 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)