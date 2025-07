Közös dróngyártásról állapodtak meg az ukránok több amerikai vállalattal

Több amerikai vállalattal írt alá megállapodást Ukrajna közös dróngyártásról, beleértve elfogó drónok előállítását is – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, dániai látogatása során – írja az MTI.

Az elnök elmondta, hogy Dániába érkezése után, reggel írták alá a dokumentumot az amerikai cégekkel. Szavai szerint ez egy közös ukrán-amerikai projekt, amelyben több cég is részt vesz. „Elsősorban különféle típusú drónokra összpontosítunk, de ami a legfontosabb: idén több százezer, jövőre pedig még nagyobb mennyiség előállítását tervezzük” – emelte ki. Úgy fogalmazott: olyan elfogó drónokat készülnek gyártani, amelyek már bizonyítottak Ukrajnában. Megjegyezte, hogy több cég drónját is tesztelték. „Most végre aláírtunk egy komoly termékről szóló, komoly szerződést. Nagyon számítunk arra, hogy ezekkel nagy számban tudjuk majd megsemmisíteni a Sahíd típusú drónokat” – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a megállapodás értelmében az ukrán gyártók hozzáférhetnek az amerikai technológiákhoz.

Egy későbbi bejegyzésében az X-en Zelenszkij azt írta, hogy a megállapodás mások mellett a Swift Beat vállalatra vonatkozik. Részletesen megnevezte az együttműködés keretében gyártandó dróntípusokat is: elfogó drónok ellenséges pilóta nélküli eszközök és rakéták lelövésére, felderítő és tüzérségi tűz pontos irányítására szolgáló kvadrokopterek, valamint csapásmérő drónok hátországi célpontok megsemmisítésére.

Zelenszkij utalt arra, hogy Ukrajna nagyon számít az európai partnerek pénzügyi hozzájárulására az ukrajnai fegyvergyártás finanszírozására, beleértve azt is, ami az amerikai cégekkel közös dróngyártási szerződés keretében valósul meg. „Mindezhez sok pénzre van szükség, és számítok a Dániával fennálló kapcsolatainkra, a dán modell folytatására és annak kiterjesztésére az említett drónokra is. Emellett van egy rakétaprogram is, valamint néhány részlet, amelyről most nem szeretnék beszélni. Ezekről Dániával és Ursula von der Leyennel (az Európai Bizottság elnökével) is tárgyalok” – mondta.

A dán modell elnevezés onnan ered, hogy Dánia volt az első európai ország, amely megrendelte és finanszírozta a Bohdana nevű tarackok ukrajnai gyártását – emlékeztetett a Jevropejszka Pravda hírportál.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA)