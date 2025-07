Indul az ázsiai sakkjátszma: Vietnammal üzletel, Kínát szorítaná ki Trump

Kiszorítósdiba kezdett Donald Trump, Vietnam az első állomás – írta csütörtökön a The New York Times azt követően, hogy az amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok 20 százalékra mérsékli a Vietnamból érkező importárukat. S ez még csak a kezdet.

A BBC szerint a szerdán, az „utolsó pillanatban megkötött, új kereskedelmi megállapodás” értelmében

az eddig Vietnamból az Egyesült Államokba szállított termékekre kivetett 46 százalékos vámot váltja fel ez a tarifa.

Több tucat más gazdaság, köztük az Európai Unió és Japán, szintén igyekszik saját megállapodásokat kötni az Egyesült Államokkal a bejelentett amerikai vámemelések előtt.

A megállapodás értelmében Vietnam nem vet ki vámokat az amerikai termékekre – közölte Trump egy közösségi média bejegyzésében. A Bloomberg hozzáfűzte: a vietnami külügyminisztérium csütörtökön azt közölte, hogy a kereskedelmi tárgyalók továbbra is egyeztetnek amerikai kollégáikkal a megállapodás részleteinek véglegesítése érdekében.

Kínos Kínának?

A The New York Times csütörtöki elemzése szerint a Vietnammal kötött első kereskedelmi megállapodásból kiderül, Trump elnök miképpen ösztönöz térségbeli államokat a Kínával folytatott kereskedelem visszafogására.

A Vietnammal kötött megállapodás ugyanis 40 százalékos vámot vetne ki minden olyan vietnami exportra, amelyet „átrakodásnak” minősítenek, vagyis olyan árukra, amelyek egy másik országból származnak, és csak átutaznak Vietnamban. A szankció

Kínát célozza meg, amely Vietnamban és a szomszédos országokban kereste meg a módját, hogy kijátsszák az amerikai vámokat az áruikra.

Ez jellemzővé válhat az Egyesült Államok más délkelet-ázsiai kormányokkal kötött kereskedelmi megállapodásaiban is, mivel azok is megpróbálják elkerülni a szerdán hatályba lépő, égbe szökő amerikai vámokat.

Két közlekedési rendőr irányítja a forgalmat egy forgalmas kereszteződésben Hanoiban, Vietnamban, 2025. március 27-én. Irányváltás? (Fotó: Michael Nguyen/NurPhoto/Getty Images)

Felkészül: Thaiföld, Indonézia

Trump kereskedelmi tárgyalói arra ösztönzik Vietnam exportorientált szomszédjait, például Indonéziát, hogy csökkentsék a kínai termékek arányát ellátási láncaikban.

Például arra kérik a thaiföldi kormányt, hogy vizsgálja meg a beérkező „külföldi befektetéseket”, abban a reményben, hogy megakadályozzák a kínai vállalkozások beáramlását az országba. Sőt, egyes országok esetében nyílt nyomást gyakorolnak annak érdekében, hogy

fontolják meg a félvezetőkhöz hasonló technológiák exportjának ellenőrzését.

A vietnami megállapodás ezen rendelkezései azt mutatják, hogy Kína továbbra is az amerikai kereskedelempolitika középpontjában áll, még akkor is, ha Washington és Peking ingatag kereskedelmi fegyverszünetet kötött, és a kereskedelemről szóló tárgyalások más partnerekkel is elhúzódnak – egészíti ki a The Wall Street Journal.

Kiemelt kép: Donald Trumpról elnevezett bár Danangban, Vietnamban (Fotó: Linh Pham/Getty Images)