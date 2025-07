Öt lábujját veszítette el egy ételfutár a metróállomáson, lábujjanként 4,5 millió dollár kártérítést ítéltek meg neki

Egy New York-i ételfutárnak ítélt meg 22,75 millió dollárt (7,7 milliárd forint) az esküdtszék, miután a férfi súlyos balesetet szenvedett egy hibás metróperon miatt. A döntés egy több éves jogi csata lezárása, amelyben a New York-i Közlekedési Hatóság azzal védekezett, hogy az áldozat szándékosan ugrott a sínekre – írja a New York Post.