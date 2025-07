Hat évtized után kapták el a gyilkost: életfogytiglani börtönre ítéltek egy 92 éves brit férfit

Kedden életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy 92 éves férfit egy idős nő megerőszakolásáért és meggyilkolásáért egy olyan ügyben, amelynek megoldása 58 évig tartott. Ez az ügy lehet az Egyesült Királyság leghosszabb időn át kihűlt nyomon maradt ügye, amelyet aztán mégis sikerült megoldani – számolt be a BBC.

Ryland Headley 34 éves volt, amikor 1967. június 28-án megfojtotta a 75 éves özvegy Louisa Dunne-t a bristoli Eastonban lévő otthonában. A nőt később a ház nappalijának a padlóján találta meg a szomszédja. A patológus megerősítette, hogy fojtogatás és a szájra gyakorolt nyomás következtében bekövetkezett fulladás miatt halt meg.

A most 92 éves férfit 2025. július 1-jén érte utol az igazságszolgáltatás: életfogytiglani börtönt kapott a tettéért.

A bíró, Justice Sweeting kimondta, hogy a támadás könyörtelen és kegyetlen volt, és az Ipswichből származó Headley nem mutatott megbánást tettei miatt.

Mint a tárgyaláson elhangzott, Mrs. Dunne egyedül élt a halála előtt. Az ítélet szerint Ryland Headley előre eltervezte a nemi erőszakot, majd betört a lakásba és brutálisan megtámadta őt.

„A bűncselekmények jellege az emberi élet és méltóság teljes semmibevételéről tanúskodik. Dunne asszony kiszolgáltatott volt, egy idős, egyedül élő, kis termetű nő. Úgy kezelte őt, mint egy eszközt a cél érdekében. Az otthona, a teste és végül az élete meggyalázása egy elvetemült ember könyörtelen és kegyetlen cselekedete volt. Lehet, hogy nem állt szándékában ölni, de megerőszakolta őt, és brutálisan megtámadta”– hangzott el az ítélethirdetésen a BBC szerint.

A tanúk padján ült Louisa Dunne unokája, az akkor 20 (most pedig 78) éves Mary Dainton is, aki elmondta, milyen mélyreható pusztítást okozott a férfi tette. Többek közt elmondta, hogy a környékbeliek elzárkóztak a családjától, amikor megtudták a nagyanyja halálának körülményeit. „Érzelmileg olyan dolgokkal kellett megküzdenem, amikre nem számítottam. A nemi erőszak és a gyilkosság megbélyegzéssel jár. Ez felforgatta az életemet. Szomorúnak és nagyon fáradtnak éreztem magam, ami kihatott a hozzám közel állókkal való kapcsolataimra is. Mélységesen elszomorít, hogy mindazok, akik ismerték és szerették Louisát, nincsenek itt, hogy lássák, amint igazságot szolgáltatnak” – mondta Mary Dainton.

A BBC szerint a rendőrség a helyszínen gyűjtött és archivált bizonyítékok alapján építette újra az ügyet Headley körül,

amelyet az Egyesült Királyság leghosszabb ideje húzódó olyan megoldatlan ügyének tartják, amelyre most mégis sikerült pontot tenni.

A helyileg illetékes rendőrség, Avon és Somerset rendőrkapitányságának a korábbi bűncselekményeket újravizsgáló csoportja 2023-ban nézte át az archivált anyagokat, és ekkor bukkantak rá arra a szoknyára, amelyet Louise Dunne viselt a támadás idején. Ez a bizonyíték hozta meg az áttörést: miután elküldték törvényszéki vizsgálatra, teljes DNS-profilt kaptak a támadóról, amely milliárd az egyhez eséllyel egyezett Ryland Headley-ével (vagyis egészen minimális esélye maradt a tévedésnek).

Ráadásul a most 92 éves férfit korábban, 1977 októberében kétrendbeli nemi erőszakért már egyszer elítélték.

Akkor szintén két magányos idős nőt támadott meg, miután az éjszaka folyamán betört az otthonukba, hasonlóan a Dunne asszony ellen elkövetett támadáshoz.

„Ryland Headleynek végre igazságot szolgáltatnak a Louisa ellen 1967-ben elkövetett szörnyű bűntetteiért. Ennek a bűncselekménynek a hatása hosszú árnyékot vetett a városra és különösen Louisa családjára, akiknek azóta is szomorúsággal és traumával kell megküzdeniük” – összegezte Dave Marchant főfelügyelő, a rendőrség vezető nyomozója a történteket.

Az ítélet értelmében Headley – aki tagadta a nemi erőszakot és a gyilkosságot – 20 évnél korábban még feltételesen sem lesz szabad lábra bocsátható. Az ítélethirdetés után a bíró azt mondta neki: „Soha nem fog szabadulni. A börtönben fog meghalni.”

Kiemelt kép: Ryland Headley a rendőrség korábbi felvételén (Fotó: Avon és Somerset rendőrsége)