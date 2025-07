Ellenfeleivel könyörtelenül leszámoló diktátornak nevezte Zelenszkijt a volt ukrán elnök

Amit Zelenszkij művel, az semmiben sem különbözik Oroszországtól – erről beszélt Petro Porosenko volt ukrán elnök egy interjúban. Porosenko szavainak különös súlyt ad az a tény, hogy a vallásszabadság megsértése miatt a Freedom House is hibrid rezsimnek nevezi Ukrajnát.

Vasmarokkal irányítja Ukrajnát, valamint mindent megtesz politikai ellenfeleinek eltávolításáért Volodimir Zelenszkij – ilyen és ennél is súlyosabb vádakat fogalmazott meg az ukrán elnök hivatali elődje, Petro Porosenko a Timesnak adott interjúban. „Őszintén szólva, én sem kedvelem Zelenszkijt. De soha nem tettem ellenséges lépéseket vele szemben a háború ideje alatt” – tette hozzá, egyúttal azt is hozzátette, hogy nem tekinti Zelenszkij ellenségének saját magát. Porosenko kijelentései azért is érdekesek most, mert három éve még személyesen állt ki Zelenszkij mellett a háború 2022. február 24-ei kirobbanása után. „Vált vetve állok ön mellett. Nem azért, mert nincsenek fenntartásaim önnel szemben, hanem azért, mert az egység a kulcs a győzelemhez” – idézte Porosenko szavait a Times.

Porosenko példát is mondott arra, mire is gondol pontosan, amikor Zelenszkijt autokratikus viselkedéssel vádolja. „Én egy választott politikus vagyok, az enyém a második legnagyobb frakció a parlamentben. És komolyan azt hiszi, hogy hatalmában áll kitiltania engem a törvényhozásból?”

„Ez egész egyszerűen az alkotmány megsértése.”

„És ebben abszolúte semmiben sem különbözik Oroszországtól” – fejtette ki Porosenko, egyúttal rávilágított arra, hogyan is szalámizza le ellenfeleit Zelenszkij. „Ma Porosenko, holnap Zaluzsnyij, holnapután bárki más.”

„Ez egyértelműen tekintélyelvűség”

– szögezte le Porosenko, amivel kapcsolatban a Times megjegyzi: hozzá hasonló állásponton van Vitalij Klicsko kijevi polgármester is Zelenszkijjel kapcsolatban. Nem ismeretlen a sajtó előtt az ukrán elnök és a kijevi városvezetés közötti politikai konfliktus. A hirado.hu felületén is beszámoltunk Klicskónak egy korábbi interjúban tett kijelentéséről, amikor a kijevi polgármester úgy fogalmazott:

„Bűzlik a zsarnokságtól a Zelenszkij-rezsim.”

Arról is beszélt, hogy Zelenszkijék más polgármestereket megfélemlítenek, mindezt a városi tanács elleni eljárásokkal kapcsolatban nyilatkozta.

Porosenko arról is beszélt, hogy szerinte Zelenszkij „lopakodó tekintélyelvű” uralma vezetett elhíresült vitájához Donald Trumppal idén februárban, egyúttal szembe állította Zelenszkij politikáját Benjámin Netanjahu tárgyalási stratégiájával, amivel meggyőzte a Fehér Házat, hogy csatlakozzon az Irán elleni precíziós légitámadásokhoz Izrael oldalán. „Tanulni kell Bibi tapasztalatából” – mondta. A fehér házi vitához szerinte az is hozzájárult, hogy „súlyos kommunikációs problémája” van az ukránokkal az amerikaiaknak, mivel bizonyíthatóan nem bíznak a republikánusok sem Andrij Jermákban, Zelenszkij kabinetfőnökében, sem pedig Okszana Markarovában, amerikai ukrán nagykövetben, amiért a 2024-es elnökválasztási versenyben nyíltan kampányoltak a demokratáknak.

Zelenszkij liberális tekintélyelvűsége keresztényüldözéssel is párosul

Miközben Porosenko autokratikus hatalomgyakorlással vádolja Volodimir Zelenszkijt, az ukrán politikai vezetés ezzel párhuzamosan a történelmi ukrán ortodox egyház ellen is alapjogokat sértő módon lép fel. Az Interfax orosz hírügynökség szerdán írt arról, hogy a kijevi hatalom megfosztotta Onufrij metropolitát, a Moszkvai Patriarchátus alá tartozó Ukrán Ortodox Egyház vezetőjét ukrán állampolgárságától. „Az Ukrán Biztonsági Szolgálat beadványai alapján Oreszt Berezovszkij, ismertebb nevén Onufrij, a Moszkvai Patriarkátus Ukrán Ortodox Egyházának tagja ukrán állampolgárságát megszüntették. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta az erről szóló rendeletet” – írják az SZBU által kiadott közleményben.

A vallásszabadság kérdése olyan szinten meghatározó tényezőnek számít az ukrán államnak a demokratikus alapjogokkal szembeni hadjáratával kapcsolatban, hogy azt még a Magyarországgal szemben rendszeresen elítélő hangnemben megnyilvánuló Freedom House is kirívónak tartja. Az amerikai székhelyű NGO éves jelentéseiben ugyanis

rendszeresen hibrid rezsimként kategorizálja Ukrajnát, többek között a vallás és lelkiismereti szabadság súlyos megsértése miatt.

A szervezet ezenfelül 2025-ös jelentésében kritizálja az ukrán választójogi rendszert is, külön említik a háború előtti utolsó, 2019-es parlamenti választásokat, amelyeken szerintük tetten érhető volt a választások manipulációja és a szavazatvásárlás.

A Porosenko által elmondottak kísérteties hasonlóságot mutatnak azzal, amiket a magyar kormány is megfogalmaz a kijevi hatalom beavatkozási kísérleteivel kapcsolatban, különös tekintettel az Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról szóló Voks2025 véleménynyilvánító szavazással szembeni lejárató kampánnyal kapcsolatban, amely miatt az ukrán titkosszolgálattal való együttműködés miatt kellett őrizetbe venni és Magyarországról kiutasítani többeket – köztük azt a Holló Istvánt, aki kapcsolatban állhatott Ruszin-Szendi Romulusszal, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusával –, valamint kétszer is össze kellett hívni a parlament nemzetbiztonsági bizottságát.

Kapcsolódó tartalom Nemzeti Ellenállás Mozgalom: Magyar Péter a magyar Zelenszkij

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA)