Pusztító hőség tombol Európában, legalább ketten meghaltak miatta

Két ember meghalt Olaszországban, miután a hőmérséklet rendkívül magasra emelkedett az Európa-szerte tapasztalható intenzív hőhullám közepette – írta a BBC.

Beszámolójuk szerint

Bolognában egy 47 éves férfi azt követően halt meg, hogy rosszul lett egy építkezésen, míg egy 70 éves férfi a hírek szerint vízbe fulladt egy Torinótól nyugatra fekvő turisztikai üdülőhelyen kialakult áradás során.

Mindkét halálesetet a hőséggel hozták összefüggésbe. Az olasz városok többségében a legmagasabb hőségriasztást rendelték el, és 13 régióban azt tanácsolták a helyi lakosoknak, hogy a legmelegebb napszakokban ne is menjenek ki a szabadba.

Toszkána régióban a helyi jelentések szerint 20 százalékkal nőtt a kórházba felvett betegek száma is. Lombardiában pedig szeptemberig 12.30 és 16.00 óra között tilos lesz a szabadban dolgozni a forró napokon az építkezéseken, az utakon és a gazdaságokban.

De nemcsak Olaszországban, hanem a kontinens más részein több jele volt az erőteljes hőhullámnak. A BBC felsorolása szerint:

Spanyolország és Portugália egyes részein az eddigi legmagasabb júniusi csúcshőmérsékletet mérték: a délnyugat-spanyolországi El Granadóban 46 Celsius-fokot regisztráltak, egy nappal azután, hogy a közép-portugáliai Morában megdőlt a rekord 46,6 fokkal. A keddre virradó éjszaka mért hőmérséklet Sevillában 28 Celsius-fokot, Barcelonában pedig 27 Celsius-fokot ért el. A spanyol Aemet meteorológiai ügynökség szerint az Ibériai-félszigeten több helyen is meghaladta a hőmérséklet a 43 Celsius-fokot (bár csütörtöktől enyhülés várható).

Franciaországban számos városban a júniusban mért legmelegebb éjszakát és napot regisztrálták hétfőn, de az előrejelzések szerint a hőhullám kedden tetőzik. A párizsi régióban és 15 másik francia régióban vörös riasztás van érvényben, még az Eiffel-torony tetejét is lezárták a hőség miatt. Agnès Pannier-Runacher éghajlatvédelmi miniszter „példátlan” helyzetről beszélt, az oktatási minisztérium pedig közölte, hogy 1350 állami iskola marad részben vagy teljesen zárva kedden.

Németországban az ország meteorológiai szolgálata arra figyelmeztetett, hogy kedden és szerdán a hőmérséklet megközelítheti a 38 Celsius-fokot – ami rekordokat jelenthet. A hőhullám miatt a fontos hajózási útvonalként szolgáló Rajna folyó vízszintje lecsökkent, ami korlátozza a teherhajók által szállítható mennyiséget és növeli a szállítási költségeket.

Görögországban a hőmérséklet napok óta megközelíti a 40 Celsius-fokot, és a főváros, Athén közelében több tengerparti településen erdőtüzek pusztítottak, amelyek házakat tettek tönkre és evakuálásra kényszerítették az embereket.

Törökország nyugati felén – szintén erdőtüzek miatt – több tízezer embert evakuáltak.

A Balkánon és környékén fekvő országok is küzdenek a nagy hőséggel a BBC szerint. Montenegróból erdőtüzeket is jelentettek, bár a hőmérséklet néhol már lehülőfélben van.

Az Egyesült Királyság egyes részein pedig hétfőn éppen csak elmaradtak attól, hogy a valaha volt legmelegebb júniusi napot mérjék. A nap legmagasabb hőmérsékletét a londoni Heathrow repülőtéren mérték, 33,1 Celsius-fokot. Eközben Wimbledonban 32,9 Celsius-fokot mértek, ami a tenisztorna eddigi legmelegebb nyitónapja volt.

Miközben a hőhullám potenciális egészségügyi problémákat is okozhat, a környezetre is hatással van. Az Adriai-tenger magasabb hőmérséklete vonzza az olyan invazív fajokat, mint a mérgező oroszlánhal, miközben további nyomást helyez azokra az alpesi gleccserekre, amelyek már így is rekordsebességgel zsugorodnak. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Volker Türk hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a hőhullám rávilágított az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szükségességére, vagyis az olyan gyakorlatoktól és energiaforrásoktól való eltávolodásra, mint a fosszilis tüzelőanyagok, amelyek az éghajlatváltozás fő okozói – tette hozzá a BBC.

Ami Magyarországot illeti, hétfőtől kezdve itt is másodfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban várhatóan inkább felfelé, mintsem lefelé tendál majd a hőmérséklet az eddigiekhez képest.

Kiemelt kép: Vizet oszt a polgári védelem embere a római Colosseumnál 2023. július 18-án, amikor a hőhullám miatt a legmagasabb fokozatú, vörös színű hőségriasztás van érvényben az olasz fővárosban (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Massimo Percossi)