Trump figyelmeztette New York „őrült kommunista” polgármester-jelöltjét: ha nem viselkedik, a város nem kap pénzt

Donald Trump vasárnap azzal fenyegetőzött, hogy megvonja New York város szövetségi forrásait, ha a novemberi polgármester-választás esélyesének tartott Zohran Mamdani, a demokratikus szocialista jelölt megválasztása esetén „nem viselkedik megfelelően”.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szocialista nézeteket valló, muszlim vallású Zohran Kwame Mamdani – aki 2021 óta Queens 36. kerületének képviselője a New York-i állami közgyűlésben – meglepetésre legyőzte a nagy esélyesnek tartott volt kormányzót, Andrew Cuomót a város előválasztásán. Az eredményekre reagálva az amerikai elnök élesen bírálta a Mamdanit, akit egy „100 százalékban kommunista őrült”-ként jellemzett. Mint mondta: „Volt már radikális baloldali politikusunk korábban is, de ez már egy kicsit nevetséges.” Jelöltségét korábban is megdöbbentőnek nevezte, hozzátéve: „Régen azt mondtam, soha nem lesz szocialista vezető ebben az országban.”

Mamdani tagadta, hogy – ahogyan az elnök állította – kommunista lenne, de megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy megemelje a leggazdagabb New York-iak adóját, kijelentve: „Nem gondolom, hogy léteznie kellene milliárdosoknak.”

A Fox News műsorvezetőjének, Maria Bartiromónak adott interjújában Trump úgy fogalmazott, hogy Mamdani győzelme „elképzelhetetlen”, mivel a jelöltet „egy igazi kommunistának” tartja.

Hozzátette:

„Tegyük fel, hogy mégis megnyeri – én leszek az elnök, és neki helyesen kell majd cselekednie, különben nem kapnak pénzt. Vagy a helyes dolgot teszi, vagy nem kapnak pénzt.”

A Guardian információi szerint a város számvevőszéke szerint tavaly több mint 100 milliárd dollár áramlott New Yorkba különböző szövetségi programokon keresztül.

Mamdani vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában azt mondta, már hozzászokott ahhoz, hogy az elnök a külsejéről, hangjáról, származásáról és személyéről beszél, mert „így próbálja elterelni a figyelmet arról, amiért küzd”.

A jelölt kampányígéretként ismételten kijelentette, hogy megadóztatná New York leggazdagabb lakóit. Tervei szerint az adóterhet a szerinte túlterhelt külső kerületi háztulajdonosokról a gazdagabb és fehérebb környékek drágább ingatlanjaira helyezné át.

„Nem hiszem, hogy szükség lenne milliárdosokra, mert egyszerűen túl sok pénz gyűlik össze egy ilyen mértékű társadalmi egyenlőtlenség közepette – és valójában amire igazán szükség van, az az egyenlőség, városszerte, állam-szerte és országszerte. Várom, hogy akár a milliárdosokkal együttműködve is egy igazságosabb várost hozzunk létre – számukra is”

– mondta Mamdani, majd hozzátette:

„Ez nem faji alapú kérdés. Ez sokkal inkább annak felmérése, hogy mely környékeket adóztatják túl, és melyeket alul.”

Mamdani azon javaslataira reagálva, hogy ellenállna Trump bevándorlási politikájának, és letartóztatná az izraeli miniszterelnököt, Benjamin Netanjahut, ha New Yorkba látogatna, az amerikai elnök kijelentette:

„Ezekben teljesen sikertelen lesz. Ő egy radikális baloldali őrült”

– mondta Trump.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a NATO-tagországok kétnapos csúcsértekezletének második napi ülését követően Hágában 2025. június 25-én (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)