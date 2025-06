Magyar Levente: Hatalmas siker a kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja

Hatalmas siker a kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja, amely a politikai-gazdasági hasznon felül jelentős társadalmi előrelépést is eredményezett a helyi magyarság körében – jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn Topolyán.

Az államtitkár arról számolt be az EM Commerce Kft. nevű fa- és bútoripari cég új beruházásának átadásán, hogy a vállalat ezen kiállítóterme bárhol lehetne Európában, a minőség önmagáért beszél. Beszédében rámutatott, hogy mindezt szűk tíz év alatt sikerült elérni, amihez az is nagyban hozzájárult, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) időközben megteremtette a politikai lehetőségét a magyar kormány nagyszabású helyi támogatási programjának. Kifejtette, hogy ez

a cégcsoport körülbelül négymilliárd forintnyi fejlesztést hajtott végre az utóbbi hét-nyolc évben,

és mára regionális szinten is jelentős szereplővé vált, ami jól mutatja a program sikerét.

„Az a magyar támogatás, amely ide érkezett, az jó helyre jött, elérte a célját, a gazdasági mutatókon ez egyértelműen látszik” – hangsúlyozta.

Illetve üdvözölte, hogy az elmúlt nyolc-kilenc évben a támogatási programnak köszönhetően több száz milliárd forint értékben valósultak meg beruházások a Vajdaságban, ami gigantikus szám a korábbi állapotokhoz képest.

Az államtitkár ugyanakkor megjegyezte, hogy a kormányzat nem azért hirdette meg a programot, hogy pusztán a gazdasági számok javuljanak, hanem azért, mert ha nő a gazdaság és nő a foglalkoztatottság, ha többet kapnak a vállalatok, akkor az a jólét általános emelkedését fogja okozni.

Szavai szerint lényeges cél, hogy

ennek nyomán egyre többen jöjjenek haza olyan vajdasági családok, amelyek kivándoroltak az utóbbi húsz-harminc évben, és egyre több gyerek szülessen.

„Hiszen hogyha jólét van, hogyha anyagi biztonság van, akkor a fiatal családok szívesebben, könnyebben vállalnak gyereket. Ezért nagyon boldogok vagyunk, amikor azt látjuk, hogy már a demográfiában, a szülőföldön maradás mértékében, az általános jólét tekintetében is mérhető eredményei vannak a programnak” – húzta alá.

Magyar Levente kitért arra is, hogy az emberek mára sokkal szívesebben, sokkal nyíltabban vállalják a magyarságukat olyan részein is a Vajdaságnak, ahol korábban ezt nem merték vagy akarták megtenni.

„És mind a három területen áttörésszerű eredményekről tudunk ma már beszámolni tíz év távlatából. A születésszám, legalábbis a programban részt vevő, sok-sok ezer vajdasági magyar család körében, érezhetően nő.

Megfigyelhető egyfajta visszavándorlás, illetve nagyon sokan maradtak itt a Vajdaságban, akik egyébként kivándoroltak volna,

tehát konkrét esetek alapján statisztikai szinten is már ez megfigyelhető. Három: vannak olyan települések, ahol sokszorosára nőtt a magukat magyarnak vallók aránya, mert egyszerűen azt érezték, hogy egy olyan közösséghez tartoznak, amiben van gazdasági erő, ami fejlődik, ami dinamikus, ami többlet lehetőséget kínál nekik a többséghez képest” – emelte ki.

„Azaz összességében a politikai-gazdasági hasznon túl van egy hatalmas társadalmi előrelépés is sok tekintetben a programnak köszönhetően, és végül is a célunk ez volt” – összegzett.

A miniszterhelyettes később a DLC Kft. új belgrádi logisztikai központjának átadásán is részt vett, ahol arról számolt be, hogy a mintegy 5,5 milliárd forint értékű projektet a magyar állam 3,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel lehetőséget biztosítva az olyan, szerbiai terjeszkedésen dolgozó hazai vagy vajdasági cégek számára, amelyeknek irodára vagy raktárra lenne szükségük. „Tehát kiléptünk a Vajdaságból, most már azt lehet mondani, hogy Szerbia-szerte is terjeszkedünk, és nem csupán abban az értelemben, hogy számos sikeres vállalkozás bír már országos lefedettséggel, sőt sokan regionális lefedettséggel, de egy ilyen szimbolikus, illetve valóban látható, valóban érdemi közös fejlesztésre is futotta akaratból, tehetségből, szorgalomból, pénzből és a magyar kormány támogatásából” – sorolta.

Végül köszönetet mondott mindenkinek, akinek szerepe volt ebben a sikertörténetben, külön is érintve azt, hogy ha Magyarországnak nem erős nemzeti elkötelezettségű miniszterelnöke és kormánya lenne, akkor mindez nem lett volna lehetséges.

Kiemelt kép: Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Párisi Udvar Hotelben 2025. április 29-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)