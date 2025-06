Hírek Parajdról: Legalább tíz napot késnek a Korond-patak elterelési munkálatai

Legalább tíz napot késnek a parajdi sóbánya fölött folyó Korond-patak elterelési munkálatai, miután a kivitelező cég nem halad elég gyorsan a patak elvezetésére szolgáló csövek összehegesztésével – közölte Nicolae Sebastian Soltuz, az Országos Sóipari Társaság (Salrom) beruházási igazgatója hétfőn Parajdon.

Elmondta: a hegesztés elhúzódása miatt legalább tíznapos, de akár kéthetes késésre kell számítani – számolt be az Agerpres hírügynökség. Az eredeti ütemterv szerint a munkával július elsejéig kellett volna elkészülni.

A késést az okozta, hogy a Romániában monopolhelyzetben lévő gyártó késve küldte el a speciális csöveket, így későn kezdődött el a hegesztési folyamat, melyet a garancia biztosítása miatt csak a cég alkalmazottai végezhetnek – mondta Soltuz. Mint közölte, két csapat dolgozik a helyszínen, és kérték a gyártót, hogy egy harmadikat is küldjön. Az igazgató szerint a hegesztéssel a nehéz terep miatt az előzetes becsléseknél jóval lassabban haladnak.

A sóbányáról elmondta: csak hatalmas költségek árán lehetne megmenteni, és emlékeztetett a német szakemberek javaslatára, hogy két új tárnát kellene nyitni a turisztikai tevékenység, illetve a kitermelés részére. A német szakértők két-három hét múlva küldik az erre vonatkozó végleges jelentést – mondta.

Sorin Vlad, a Maros Vízügyi Igazgatóság vezetője közölte, hogy az utóbbi időszakban csökkent a Korond-patak, a Kis-Küküllő és a Maros vízének sótartalma.

Petres Sándor Hargita megyei prefektus szerint nincs újabb veszély, de az óvintézkedések és a veszélyeztetett területen élők kilakoltatása érvényben marad.

Nicolae Sebastian Soltuz cáfolta Radu Miruta gazdasági miniszter kijelentését, hogy a katasztrófahelyzet rossz döntések eredménye lenne, és kijelentette, ez semmiképp nem volt tudatos. Közölte: az esetleges mulasztások felfedése az ellenőrző szervek feladata.

A gazdasági miniszter vasárnap tartott helyszíni szemlét az elárasztott sóbányánál, és közösségi oldalán azt írta, a román állam a helyzet ismeretében hibázott, amikor nem kezelte a rendszeres vízbeszivárgást Parajdon. Azt is írta, hogy a hibás döntéseket meghozóknak felelniük kell tetteik következményeiért.

A Mentsétek Meg Romániát (USR) politikusa hétfőn a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva a késést is bírálta, szakmaiatlansággal vádolva a kivitelezőt, amiért nem tudta felmérni a munkálatok hosszát. Rámutatott: eső esetén jelentősen nő a sószennyezés veszélye Parajdon, ezért kell mihamarabb befejezni a patakelterelési munkálatokat.

Hétfőn az illetékesek bejelentették, hogy a sósvizű strand az eredeti tervek szerint július elsején megnyílik – ettől a turizmus fellendítését remélik a helyiek.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét, a légúti betegségek kezelésére és a látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is. A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

Kiemelt kép: A drónnal 2025. június 18-án készített felvételen a parajdi Só-szoros azon a része, ahol betört a víz a parajdi sóbányába a múlt hónapban. A parajdi sóbányát május 6-án zárta le a katasztrófavédelem, miután a heves esőzések nyomán a Korond-patak vize betört a tárnákba (Fotó: MTI/Kiss Gábor)