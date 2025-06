Júliusban új szakaszába lép az ukrán kényszersorozás: a toborzótiszteken kívül már civil területen dolgozók is kézbesíthetik a behívókat. Közben a háborúpárti európai vezetők továbbra is Ukrajna pénzügyi és fegyveres támogatására szólítanak fel, azt is sürgetik, hogy Brüsszel további a korábbiaknál is szigorúbb szankciókat vezessen be Oroszország ellen – hangzott el az M1 Ma este című műsorában, amelyben Siklósi Pétert s Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezték a témában.