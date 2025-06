Egy Putyinhoz köthető repülőgép landolt titokban Washingtonban

Egy, az orosz kormányhoz tartozó repülőgép érkezhetett titokban szerda este az Egyesült Államokba.

🤔A Russian government plane secretly landed in the US

According to data from Flightradar24, a Russian government aircraft with the tail number RA-96018 took off from Moscow, landed in St. Petersburg, and then flew to the United States.

The plane landed at JFK Airport in New… pic.twitter.com/WOvkzS85TH

— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2025