Orbán Viktor az uniós csúcs után: Brüsszel becsapja Ukrajnát

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel Brüsszelből, az uniós csúcs helyszínéről nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, ahol beszélt az uniós csúcstalálkozóról, a NATO-csúcsról, Budapest helyzetéről és lehetőségeiről, valamint a Budapest Pride-ról.

„A Voks 2025 szavazataival megállítottuk Ukrajna uniós csatlakozását. Az uniós tagságról szóló tárgyalásról egyhangú döntést kell hozni, és mivel Magyarország úgy döntött, nem járul hozzá a döntéshez. Kétmillióan álltunk az úton, és jeleztük: erre nem vezet út” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Brüsszelben, aki elmondta, megérti az ukránokat, miszerint segítségre van szükségük, ám Magyarország úgy akar segíteni Ukrajnának, hogy közben nem teszi tönkre magát.

Orbán Viktor a közmédia brüsszeli stúdiójából sugárzott interjúban a csütörtöki EU-csúcson történtekről azt mondta: Magyarország ezt a lépést „óriási ellenszélben” tette meg, és „osztatlan lelkesedés sem övezte” azt a magyar bejelentést, hogy nem járulnak hozzá az első tárgyalási fejezet megnyitásához. Hangsúlyozta: a tárgyalás hosszú folyamat, a fejezetek megnyitásáról egyhangúan kell dönteni a tagállamoknak, ideértve Magyarországot is, és amíg nincs egyhangúság, a fejezet nem nyitható meg.

Hozzátette: a háttérben „lehet dolgozgatni”, de előrelépést nem lehet tenni azon az úton, aminek a végén a tagság van. Jelezte: az uniós vezetők azt akarják, hogy Ukrajna minél hamarabb tagja legyen az Európai Uniónak, és keresik a megoldást, hogy „hogyan lehetne félretolni a magyarokat.”

Orbán Viktor elmondta: nyilvánvaló, hogy Ukrajnát megtámadták, ám abban az esetben, ha felvennék az Európai Unió tagállami közé,

„pillanatok alatt háborúba keverednénk az oroszokkal”.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Ukrajnát most akarják felvenni az EU-ba, és nem a távoli jövőben. Megjegyezte, hogy az uniós vezetők minél hamarabbi felvételt akarnak, ami értékelése szerint közvetlen fenyegetés. Orbán Viktor leszögezte: tudnunk kell, hogy egy ország amit felveszünk milyen, mekkora, és milyen képességei vannak. „Mi magyarok komolyan és őszintén beszélünk, a brüsszeliek hitegetik, becsapják az ukránokat és olyasmit ígérnek nekik, ami nem lehetséges” – jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő azt is hozzátette, Ukrajna számára borzalmas hír, hogy nem veszik fel őket sem a NATO-ba, sem az Európai Unióba, de nem lehet hitegetni egy országot, „amelyik harcol minden nap és vért ad a saját jövőjéért.” Orbán Viktor a közhangulat változásáról azt mondta, hogy NATO-csúcs egyszerűbb történet volt, mert „megjöttek az amik, az újak” és azt mondták, „na jó eddig volt ez a kellemes összejövetel, ahol mindenfajta szamárságokat lehetett mondani, most beszéljünk komolyan. Komolyan gondoljátok, hogy Ukrajnát a NATO-ba? Ezt felejtsétek el. ”

„A mi álláspontunk a NATO-ban többségbe került, ez lett a NATO-álláspont”

– fogalmazott a kormányfő.

„Brezsnyevedés”, reakció Manfred Weber kijelentésére

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy az Európai Unió nehezebb, Brüsszelnek csak egy koordináló központnak kellene lennie, de egyre inkább úgy viselkedik, mint Moszkva, ahonnan utasításokat küldözgettek Budapestre. A miniszterelnök ennél a résznél úgy fogalmazott, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „a brezsnyevedés jeleit mutatja, úgy viselkedik, mint egy szovjet párttitkár”. Szerinte azonban nem kell megijedni, hogy Magyarország még egyedül van a saját álláspontjával, mert pontosan ez volt a migrációnál is. „Eltelt néhány év és mindenki azt mondja, amit mi és ez így lesz az ukrán-ügyben is” – közölte.

A kormányfő az interjúban reagált Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének szavaira, miszerint elege van abból, hogy „Orbán Viktor az európai polgárok fején táncol”. „Manfred Webernek olyannyira elege van, hogy össze is dobtak gyorsan egy pártot, ezt Tisza Pártnak hívják. Be is jelentették, hogy itt új kormány jön, Brüsszel más kormányt akar Magyarországon, itt van a Tisza Párt, meg annak a vezetője” – jegyezte meg.

Orbán Viktor kifejtette, hogy szerinte „Brüsszelben abban látják a megoldást, hogy nem meggyőznek bennünket vagy megállapodnak velünk, hanem hogy el kell érni, hogy olyan kormány legyen, amely mindig úgy szavaz, ahogy Brüsszel akarja.”

„Ezért mondom, hogy én tegnap a magyar ellenzék gazdáival vitatkoztam. A Tisza Párt meg a DK gazdáival kell vitatkoznom itt, Brüsszelben, velük szemben kell képviselnem a magyar érdekeket”

– fogalmazott, megjegyezve, hogy „a Tisza Párt meg a DK csak a brüsszeliek megbízottjai, akik nem a magyarokat képviselik Brüsszelben, hanem Brüsszelt Magyarországon.”

Orbán Viktor szerint Budapesten lehetne jól élni, ehhez képest sok a napi bosszúság

A miniszterelnök az interjúban Budapest helyzetére is kitért. Mint fogalmazott: „az ember ránéz a fővárosra káoszt, dugót, csődöt, Pride-ot lát.” Hozzátette, hogy Budapesten nyilván sokan vannak, akik ránéznek a városra így ahogy van és tetszik nekik. „Az az ő ízlésük, az ő véleményük, nekem nem tetszik” – jelentette ki Orbán Viktor.

„Ezt persze a főpolgármesternek nem kell tudomásul vennie, mert én csak egy állampolgár vagyok a sok közül, de miközben csődben van a város, miközben dugók vannak, nem lehet mozdulni, rengeteg munka lenne, amit el kellene végezni, pénzük sincsen, holott ki vannak tömve pénzzel, mégis elfolyik valahova, közben akkor ahelyett, hogy a csődöt kezelnék, Pride-ot szerveznek”

– vélekedett a miniszterelnök, aki elmondása szerint ebbe nem is kíván beleszólni, mivel ez a főváros dolga, ám azt hozzátette: „azt tudom mondani, hogy így ahogy ez az egész van, ez méltatlan.”

Orbán Viktor úgy látja, „Budapest egy nagyszerű város, ez a nemzet fővárosa, a mi városunk, szeretjük, egész egyszerűen olyan vezetést érdemelne, ami nem engedi a város leromlását, illetve kihozza azt a fantasztikus életlehetőséget, ami ebben a városban benne van. Ebben a városban lehetne jól élni, ehhez képest napi bosszúságokkal telik az életünk.”

A miniszterelnök a Pride résztvevőinek is üzent

Orbán Viktor kérdésre válaszolva felidézte, hogy Ursula von der Leyen arra szólította a magyar hatóságokat, hogy engedélyezzék a június 28-ra, szombatra tervezett Pride-ot Budapesten. Mint mondta: „mindezt azon az alapon, mint egykor Moszkva: Magyarországot alárendelt országnak tekinti, és azt gondolja, ő Brüsszelből utasíthatja a magyarokat arra, hogyan éljenek, mit kedveljenek, mit ne kedveljenek, milyen legyen a jogrendszerük, mit tiltsanak, mit nem.”

A miniszterelnök ennél a résznél arra is kitért, hogy a rendezvény megtartásához bejelentés kell, és a rendőrségnek erre rá kell bólintania. Megjegyezte, hogy ha a rendőrség ezt megtagadja, akkor bírósághoz lehet fordulni, és akkor a bíróság szabad önt. Aki ezt megsérti, nem tartja be ezt az eljárásrendet, az olyan rendezvényt szervez, illetve olyan rendezvényen vesz részt, amelyet a jog tilt. Hozzátette, a rendőrség feloszlathatná az ilyen rendezvényeket, van ehhez joga, de mint fogalmazott, „Magyarország nem ilyen világ”.

„Ha valaki csinál egy ilyet, annak lesz egy jogkövetkezménye, de az nem érheti el a fizikai bántalmazás szintjét”

– jelezte a miniszterelnök.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)