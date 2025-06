Videón, ahogy elfogták Ecuador legismertebb drogbáróját

Az ecuadori rendőrség elfogta az ország legkeresettebb bűnözőjét, Adolfo Macías Villamart, ismertebb nevén „Fito”-t, aki a Los Choneros nevű hírhedt bűnbanda vezetője.

A hatóságok egy föld alatti bunkerben találták meg a szökevényt, egy luxusház alatt, Manta városában. Elfogása komoly előrelépésnek számít az országban tomboló bandaháborúk és a növekvő erőszakhullám elleni harcban.

A rendőrség és a hadsereg együttes, tízórás akciójában, lövés nélkül fogták el a bűnbanda vezetőjét.

A Manta tengerparti város Monterrey negyedében található háromszintes házat először megfigyelték, majd körbevették. Az akció során egy állpadlót is felfedeztek: egy tolóajtót, amelyet úgy álcáztak, hogy a kőpadló részének tűnjön. Az ajtó mögött fém lépcsők vezettek a bunkerbe, ahol Fito rejtőzött – írta a BBC.

#URGENTE En operación conjunta simultánea con Fiscalía General del Estado, en cinco cantones de Manabí, Guayas y Pichincha, atacamos la economía de la estructura criminal de José Adolfo Macías Villamar alias “FITO”. 6 familiares directos detenidos

33 allanamientos (…) pic.twitter.com/jRKIyifdwv — John Reimberg (@JohnReimberg) June 2, 2025

A föld alatti helyiség jól felszerelt volt: légkondicionáló, ágy, ventilátor és hűtőszekrény is volt benne. A házban edzőterem, bokszzsák és egy játékterem is volt, ahol biliárdozni és csocsózni is lehetett.

A hatóságok szerint Fito nem tanúsított ellenállást. Elfogása után légi úton szállították a guayaquili La Roca nevű fokozott biztonságú börtönbe. A sajtófelvételeken rövidnadrágban, pólóban és papucsban látható, ahogy fegyveres őrök kísérik egy terepjáróhoz.

#Atención| José Adolfo Macías Villamar, Alias “Fito” está siendo trasladado a prisión, en la que permanecerá hasta ser extraditado a los Estados Unidos.#DecanoDeLaPrensaManabita #100añosjuntoati pic.twitter.com/hw55b3eici — Diario El Mercurio (@elmercuriomanta) June 25, 2025

A kormányzat különös elővigyázatossággal jár el, mivel Macías már kétszer is megszökött a börtönből.

Legutóbb 2024 januárjában tűnt el a La Regional börtönből, két őr segítségével. A szökés után több halálos börtönlázadás tört ki, őröket ejtettek túszul, és szükségállapotot hirdettek. Macías korábban gyilkosság és kábítószer-kereskedelem miatt 34 év börtönbüntetést kapott, ám börtönévei alatt is a Los Choneros nevű bűnszervezet élére került, miután elődjét megölték.

A rácsok mögül is folytatta a banda irányítását, amely kábítószer-kereskedelemmel, zsarolással és gyilkosságokkal tartotta rettegésben az országot. Nevét összefüggésbe hozták a 2023-ban meggyilkolt elnökjelölt, Fernando Villavicencio halálával is, akit egy kampányrendezvényen lőttek le néhány nappal a választások előtt.

Fito vezetése alatt a Los Choneros szoros kapcsolatot épített ki a mexikói Sinaloa kartellel, ami a szakértők szerint hozzájárult a mexikói típusú brutális módszerek – például lefejezések és csonkítások – elterjedéséhez Ecuadorban is.

Szökése előtt nem sokkal egy narcocorridóban – vagyis bűnözői hősként bemutatott videoklipben – is szerepelt, amelyet részben a börtön falai között forgattak. A videóban látható, ahogy egy kakast simogat, és más rabokkal szabadon beszélget. A klipben lánya énekli meg apja bűnözői „nagyságát”.

Daniel Noboa ecuadori elnök, aki 2023 novemberében lépett hivatalba, választási kampányában a bűnbandák elleni határozott fellépést ígérte. Most, Fito elfogásának hírére reagálva az X-en közzétett posztjában kijelentette: „Több (drogbáró) fog elbukni, és visszaszerezzük (az ország uralmát)”. Az elnök szerint az elfogás bizonyítja, hogy stratégiája működik, amely lehetővé teszi például házkutatási parancs nélküli rendőri fellépéseket.

A kormány azt is jelezte: ki fogják adni Macíast az Egyesült Államoknak, ahol kokaincsempészés miatt körözik.

Kiemelt kép: Adolfo Macías Villamart drogbáró letartóztatása (Fotó: X)