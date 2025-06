„Elegem van Orbán Viktorból” – közölte Manfred Weber, mire a miniszterelnök azonnal válaszolt neki

A NATO-csúccsal és az uniós kormányfők találkozójával összefüggésben ismét élesen bírálta a magyar miniszterelnököt Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője egy interjúban, amelyet nemrég publikáltak. Szerinte ideje, hogy Európa megszabaduljon az egyhangúság béklyójától, és ezzel kapcsolatban kritizálta Orbán Viktort is. A miniszterelnök azonnal reagált, és hungarofóbnak nevezte Webert, miközben a Tisza Pártot is megemlítette.

A NATO júliusi csúcstalálkozója és az európai uniós kormányfők közelgő egyeztetése előtt újra előkerült az európai védelempolitika kérdése. Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője az Augsburger Allgemeine német lapnak adott interjúban a tagállamok cselekvőképességének sürgető problémájáról beszélt – és közben éles kritikát fogalmazott meg Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szemben.

„Elegem van Orbán Viktorból – különösen azért, mert az európai polgárok orrán táncol”

– fogalmazott Weber. Szerinte Európa cselekvőképessége attól függ, képes lesz-e végre meghaladni az egyhangúság elvét, amely lehetőséget ad az egyes tagállamoknak, hogy akár egyetlen vétóval is megakadályozzanak közös döntéseket.

A német politikus szerint Európa védelmi stratégiája évtizedek óta késlekedik, visszautalt például az 1950-es években megbukott Európai Védelmi Közösségre (EVK) is, amely Franciaország részvételének hiányában omlott össze.

Ma pedig – Weber szerint – Orbán Viktor az, aki „minden adandó alkalommal vétóval él”, és ezzel veszélyezteti az uniós kül- és biztonságpolitikai együttműködést.

„A tettre készeknek kell most utat mutatniuk, az idő fogy” – mondta Weber, aki szerint nem lehet tovább halogatni a döntést. Figyelmeztetett arra is, hogy egyre több európai országban kerülnek hatalomra jobboldali populista vagy autokratikus vezetők, és szerinte az EU-nak fel kell készülnie arra a forgatókönyvre is, hogy 2027-ben Franciaországban is hasonló politikai fordulat következhet be.

Orbán Viktor reagált: Weber úr ahhoz van szokva, hogy utasításokat ad a Tisza Pártnak

„Azt írja Weber úr, elege van belőlem, és elege van az egyhangú döntésekből. Ez egyáltalán nem meglepő. Weber úr ahhoz van szokva, hogy utasításokat ad az Európai Néppárthoz tartozó bábjának, a Tisza Pártnak és elnökének. Őket a mentelmi jog intézményével zsarolja, köztörvényes bűncselekményeikből kimosva őket” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán az elhangzottakra reagálva.

Hozzátette: „Bár Weber úr köztudottan hungarofób, azt nem engedheti meg magának, hogy negligálja több mint kétmillió magyar ember véleményét Ukrajna ügyében. Weber úr Magyarország nemzeti kormányát nem fenyegetheti, és annak miniszterelnökét sem utasíthatja! ”

A miniszterelnök többször is világossá tette: nem támogatja az uniós döntéshozatal egyhangúságának eltörlését, mivel az szerinte gyengítené a nemzeti szuverenitást.

Kiemelt kép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: MTI/EPA/Leonhard Simon)