Átalakulás előtt áll a brit politika: Nigel Farage pártja nyerheti a legtöbb mandátumot az Egyesült Királyságban?

Egy friss felmérés szerint az Egyesült Királyság pártrendszere történelmi fordulóponthoz ért. A Munkáspárt és a Konzervatívok több mint százéves dominanciája megtörni látszik, míg a Reform UK robbanásszerű növekedése új korszakot jelez – még akkor is, ha Nigel Farage pártja önmagában nem tudna kormányt alakítani.

A legfrissebb brit közvélemény-kutatás szerint a Nigel Farage vezette Reform UK párt nyerné a legtöbb parlamenti mandátumot, ha ma tartanák a választásokat az Egyesült Királyságban. A konzervatívok és a Munkáspárt együttes támogatottsága történelmi mélypontra, 41 százalékra esett vissza – derül ki a YouGov intézet elemzéséből.

A felmérés nem előrejelzés, hanem egy statisztikai becslés arra nézve, hogy a jelenlegi közvélemény alapján milyen eredmény születne, ha most tartanák a választást.

A hivatalos választásokra 2029 előtt várhatóan nem kerül sor, ám az adatokat több mint 11 500 válaszadó megkérdezésével készítették el – a módszertan pedig a legmodernebb, úgynevezett MRP (Multilevel Regression and Post-stratification) típusú modellezés – írta a Sky News.

A YouGov számításai szerint a Reform UK 271 képviselői helyet szerezne, ezzel a legnagyobb párt lenne a brit alsóházban. A Munkáspárt ezzel szemben mindössze 178 mandátumot kapna – kevesebb mint fele annak, amit tavaly elértek. A legnagyobb zuhanás a Konzervatív Pártot érinti, amely történelmi mélypontra kerülne: csak 46 képviselőt küldhetnének a parlamentbe, ezzel még a Liberális Demokraták (81 mandátum) mögé is visszaszorulnának. Az Skót Nemzeti Párt (SNP) továbbra is domináns maradna Skóciában. A kisebb pártok közül a Zöldek és a Plaid Cymru (walesi nemzeti párt) is javítanának: mindketten 7-7 mandátumot szereznének.

Annak ellenére, hogy a Reform UK lenne a legnagyobb frakció, egyik párt sem szerezne abszolút többséget, azaz legalább 325 helyet az alsóházban.

A Reform UK és a Konzervatívok együtt is csak 317 mandátumot érnének el – ugyanannyit, mint amennyivel Theresa May 2017-ben kisebbségi kormányt alakított az északír DUP támogatásával.

A YouGov megjegyezte: „A Reform meteorszerű emelkedése, hogy kényelmesen a legnagyobb párttá váljon egy függő parlamentben, az egész országban tapasztalható erősödésüknek köszönhető – beleértve Skóciát is.”

A brit politikát évszázadok óta meghatározó két párt, a Konzervatívok és a Munkáspárt együtt is csak 224 mandátumot szerezne, kevesebbet, mint a Reform UK önmagában. Szavazatarányuk is drámaian visszaesett: a tavalyi 59 százalékhoz képest most mindössze 41 százalékon állnak együtt.

A támogatottsági rangsor jelenleg így néz ki: Reform UK: 26 százalék; Munkáspárt: 23 százalék; Konzervatívok: 18 százalék; Liberális Demokraták: 15 százalék; Zöldek: 11 százalék; SNP: 3 százalék; Plaid Cymru: 1 százalék; Egyéb/független jelöltek: 2 százalék. A kutatás készítői szerint: „Az, hogy a választók többsége már nem a két tradicionális párt valamelyikére szavazná, jól mutatja, mennyire szétaprózódott a politikai tér az elmúlt évtizedben”.

A YouGov elemzése szerint az esetek 97 százalékában függő parlament alakulna – vagyis nem lenne többsége egyetlen pártnak sem.

Csak az esetek 9 százalékában lenne elég mandátuma a Reform-Konzervatív koalíciónak a kormányalakításhoz. A Munkáspárt és a Liberális Demokraták csak egy „nagyon kis töredékben” tudnának együtt többséget formálni.

Az úgynevezett „szivárványkoalíció”, azaz több kisebb, baloldali vagy centrista párt szövetsége elméletileg lehetséges – de csak matematikailag. Ha a Munkáspárt, a Liberális Demokraták és az SNP összefogna, az esetek 3 százalékában lenne többségük. Ha ehhez hozzávesszük a Zöldeket, az már 11 százalék, a Plaid Cymru-val pedig 26 százalék.

A kiemelt kép illusztráció. (Shutterstock)