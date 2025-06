Ötven autót is feltörhetett bűntársaival Bécsben egy 14 éves magyar állampolgár

A tinédzser a kihallgatásán beismerte, hogy több autót is feltört már az osztrák fővárosban.

Kedd reggel szemtanúk arról értesítették a bécsi rendőrséget, hogy fiatalkorúnak tűnő sofőrt láttak egy megrongált autóban. A szemtanúk szerint a sofőr feltűnően bizonytalanul vezette a kocsit – számolt be a bécsi rendőrség közleménye alapján a Telex.

A rendőrök a járdán megtalálták a megrongált autót, miután a sofőr kiszállt a járműből, azonnal megállították.

A 14 éves magyar állampolgár a kihallgatásán beismerte, hogy az oldalsó ablakának betörésével, és a kesztyűtartóban talált kulccsal indította be az autót és azt is, hogy több autót is feltört hasonló módszerrel.

A házkutatás során összesen 2298,67 euró (nagyjából 922 ezer forint) készpénzt, késeket, paprikaspray-t, dohánytermékeket és egy megrongált garázsnyitót is találtak a tinédzsernél,

a feltételezhetően lopott árut lefoglalták az osztrák rendőrök.

A nyomozás során kiderült, a 14 éves fiú két, egyelőre ismeretlen bűntársával együtt körülbelül 40-50 kocsit törhetett fel Bécsben és környékén.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Christian Bruna )