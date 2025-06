Meglepő jelentést közölt az amerikai hírszerzés: mégsem sikerült megsemmisíteni Irán atomprogramját?

Az amerikai hírszerzés szerint csak hónapokkal sikerült hátráltatni az iráni atomprogramot, mivel nem sikerült megsemmisíteni a kritikus iráni létesítményeket a vasárnapi légicsapásokban – írja a CNN. A Pentagon katonai hírszerzésért felelős részlege (Defense Intelligence Agency – DIA) a támadások utáni első felvételek elemzése során jutott erre a következtetésre.

Donald Trump amerikai elnök még a hágai NATO-csúcson beszélt arról, hogy sikeres volt a támadás, amikor arról kérdezték, hogy életbe léphet az izraeli-iráni tűzszünet, amelyet Trump közösségi oldalán jelentett be a hétfői iráni megtorló rakétatámadás után.

„Iránnak most nem lesz ereje uránt dúsítani, egyelőre lábadoznak”

– mondta Donald Trump. Az elnök által elmondottakat erősítette Pete Hegseth védelmi miniszter is, aki arról beszélt, hogy Irán nukleáris ambíciói „megsemmisültek”.

Ennek mond most ellen egy, a CNN által ismertetett amerikai hírszerzési jelentés (bár ezzel kapcsolatban megjegyzik: a hatások felmérése még jelenleg is tart, tehát a most közzétett hírszerzői jelentés nem a támadás utóhatásainak végleges értékelését jelenti). Mint írták,

a jelentést ismerők szerint Irán dúsított uránkészlete nem semmisült meg – még a támadás kezdete előtt elszállíthatták –, ahogy a centrifugák is javarészt „épségben” megmaradtak.

Tehát a (DIA) értékelése az, hogy az Egyesült Államok talán néhány hónappal visszavetette őket, de nem semmisítette meg Irán atomprogramját. – mondta a CNN-nek az amerikai hírszerzés meg nem nevezett forrása.

A szóban forgó jelentésre már reagált a Fehér Ház, Karoline Leavitt elnöki szóvivő szerint a jelentést – amelyet „teljesen tévesnek”, egyúttal „szigorúan titkosnak” nevezett – és azt mondta, hogy a hírszerzés alacsonyabb rangú tisztviselői szivárogtathatták ki a médiának. Hasonló álláspontot fogalmazott meg Pete Hegseth is Hágában, aki hozzátette: a jelentés egy előzetes értékelés volt csupán, alacsony megbízhatósággal.

„Mindazok alapján, amit láttunk – és mindent láttam – bombázási kampányunk megsemmisítette Irán nukleáris fegyverek létrehozásának képességét. Hatalmas bombáink pontosan a megfelelő helyet találták el minden célpontnál, és tökéletesen működtek. A bombák becsapódásának hatása egy törmelékhegy alá van temetve Iránban; tehát bárki, aki azt mondja, hogy a bombák nem voltak pusztítóak, csak megpróbálja aláásni az elnököt és a sikeres küldetést” – mondta Hegseth a CNN-nek.

Kiemelt kép: A Maxar Technologies 2025. június 14-i mûholdfelvétele a fordói urándúsítóról a középnyugat-iráni Kom tartományban. (Fotó: MTI/EPA/Maxar Technologies)